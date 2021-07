La place de la mairie de Saint Rémy transformée en grand marché de producteurs locaux par Human@Terre.

C’était ce vendredi 23 juillet 2021, sur la place de la mairie que l’association [email protected] a posé son stand pour se faire connaitre. Elle a organisé, en partenariat avec la mairie dans le cadre de ̏ Place à l’été˝, un marché de producteurs et artisans locaux. Il faut juste rappeler qu’[email protected] a pour objet d’éveiller, sensibiliser, encourager et développer l'étude de la nature, sous tous ses aspects : écologique en terme d'économie d'énergie au quotidien, protection de l'environnement et équilibres fondamentaux de la biosphère (espaces naturels, eau, air, sol, paysages et cadre de vie dans une perspective de développement durable), revalorisation et commercialisation d'objets de récupération, respect de la nature et de ce qui l'entoure pour le public jeune et adulte.

Florence Plissonnier maire de Saint Rémy et Sophie Gorgeret présidente d’[email protected] ont ouvert ce marché par un discours de présentation. Cette animation a attiré de nombreux San rémois et habitants des communes voisines avec sa trentaine de stands.

En plus des exposants de verres gravés, des chapeaux de Lydie Philippon, du miel du GAEC le Rucher Bressan ou encore de la bière artisanale La Rustine, du vin des côtes de Nuits Saint Georges de Jean-Charles Rion, des champignons de Manuel Dufour myciculteur à Culles les Roches et bien d’autres choses, il était possible de faire des achats tant il y avait de produits sur les bancs des exposants et de se restaurer auprès du producteur de viande et du producteur d’escargots. Madame le maire et les conseillers ont fait le tour des stands. Il n’y a pas de festivité sans quelques airs de musique, le duo Route 71, avec Jacquou à la guitare et la chanteuse Patty, ont enivré de blues, de rock, de saoul les personnes présentes.

Un beau succès pour ce premier évènement organisé par cette toute nouvelle association San rémoise.

C.Cléaux