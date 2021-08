Concerts du Bastion : Poltergeist ouvrait le bal ce dimanche soir

Les concerts du Bastion entrent dans la danse. Première soirée au Bastion Sainte-Marie organisée dans le cadre de la Saône en guinguettes, un concert electronic/cold wave donné par l'esprit frappeur Poltergeist. Plus de détails avec Info Chalon.

Dimanche 8 août à 20 heures, avec le concert electronic/cold wave de Poltergeist, débutaient les concerts du Bastion.



Programmés dans le cadre de la Saône en guinguettes, ces concerts auront lieu tous les deux jours, et ce jusqu'au dimanche 22 août. Les autres prendront place au Quai de la Monnaie, sur l'Île Saint-Laurent, comme celui de samedi avec la fanfare Sonata & Rustine.



Le Bastion Sainte-Marie inaugurait donc son programme avec cet OVNI sonore qu'est cet esprit frappeur de Poltergeist, incarné par l'insolite Ari Girard.



Tombé dans la musique comme Obélix dans la marmite pleine de potion magique du druide Panoramix quand il était petit, ce prodige de la scène musicale Chalonnaise âgé de 19 ans nous plonge dans son paradigme à nul autre pareil.



Tout de noir vêtu, avec sa coupe au bol et sa teinture bleue, le bien lunaire Ari ne laisse pas indifférent avec des textes en français, anglais et allemand. À noter qu'il ne maîtrise pas la langue de Goethe.



Ce soir-là, le jeune homme a joué plusieurs titres, dont Dark Wave, Ecclesia, Poltergeist, Angst Vor Dem Bösen, Mein Reich Komme ou Die Schwarze Muse.



Certains étaient issus de This Never Existed, son 1er EP* sorti le 13 décembre 2020 et disponible sur toutes les plateformes. L'album est, quant à lui, prévu pour la fin de l'année.



Si Ari Girard fera l'objet d'un article en septembre sur Info Chalon, vous pouvez retrouver son alter ego musical à Canal Cancale pour une live session avec Radio Campus le 23 septembre, dans le cadre du Sirk Festival, à Dijon. Il participera au Dancing people don't die à LaPéniche le 8 octobre, à la Tannerie (Bourg-en-Bresse) le 11 novembre à 19 heures et sera en concert le 10 décembre à La Vapeur, à Dijon.



L'occasion également d'acheter un t-shirt estampillé Poltergeist, son EP ou encore une affiche sérigraphiée à la main par Psychokatz'.



Le Bastion Sainte-Marie est aussi l'occasion de retrouver le traiteur syrien Fouad Alsoufi à la popularité sans cesse grandissante. Il tient un stand régulièrement pris d'assaut.



Et, dans le public, les blogueurs/voyageurs/droners bretons (oui tout ça!), Claire et Arthur, de passage dans notre ville.



Prochain concert au Bastion, le mardi 10 août à 20 heures avec Nai-Jah (reggae).

* Abrégé de l'anglais Extended play, il s'agit d'un format musical comportant plus de pistes que le single et moins de pistes que l'album.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati