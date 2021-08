Troubadour et Théâtre-en-Rond à l’Evêché… retour au Moyen Age à Saint Denis de Vaux.

Le comédien Aurélien Jasinczuk arrivera sur la place de l’évêché de Saint Denis de Vaux à pieds et il poursuivra son itinéraire médiéval de village en village du 18 août au 1er septembre par le même moyen de locomotion, une façon d’être plus proche du style de l’Ecole du Cercle et du théâtre de rue. En effet le 21 août, c'est sur la place de l’évêché que viendront se rencontrer les patrimoines respectifs du bâti médiéval et du théâtre-en-rond, deux arts et deux mémoires qui comptent bien, grâce à la présence du public, restituer toute leur vivacité et leur pertinence dans le monde et les questionnements d'aujourd'hui.

Aurélien Jasinczuk est un jeune comédien de 24 ans qui a monté ce projet de monologue : une jonglerie similaire à celle des troubadours du moyen âge avec le soutien d’une école de théâtre en rond qui s’appelle l’Ecole du Cercle. Après des études aux conservatoires de Caen et Nantes, il se professionnalise à l’Ecole du Cercle depuis un an, le but est d’avoir d’autres outils de travail différents de ceux du conservatoire, outils théâtraux et savoir-faire propres à cette école.

« Ce projet de traverser la Saône et Loire à pieds me fait passer par la Vallée des Vaux. L'enjeu est de donner des représentations pour expérimenter dans différents lieux et avec le public le premier épisode d’un spectacle inspiré de Mystère Bouffes de Dario Fo et monté avec les pédagogues de l’Ecole du Cercle. Comme au moyen-âge on place les gens en rond et le comédien est au centre du cercle, c’est la façon de jouer médiévale avec des monologues, des jongleries, des actes théâtraux qui racontent des histoires populaires. Cette manière de jouer a disparu à la renaissance » Propos d’Aurélien Jasinczuk recueillis par Info-Chalon.

Cet évènement déborde la Vallée des Vaux puisque le comédien troubadour marchera de Buxy à Chalon en passant par de nombreuses communes, entre le 18 août et le 1er septembre, dont le 21 août à Saint Denis-de-Vaux à 18h - place de l’évêché.

Autres dates à retenir :

Le 19 août à Moroges à 20h - place de l’église

Le 20 août à Saint-Jean-de-Vaux à 20h - place des tilleuls

Le 22 août à Aluze à 18h – parking de la mairie

Le 23 août à Chamilly à 19h – cour du Château de Chamilly.

C.Cléaux