CORONAVIRUS - Les taux d'incidence repartent en rouge en Saône et Loire comme en Bourgogne-Franche Comté

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 20 août 2021 :

COVID19 en Bourgogne-Franche-Comté : poursuite de la circulation virale : la vigilance est de mise

L’épidémie continue de progresser dans notre région et l’inquiétude persiste quant à son évolution avec le retour des vacanciers et la reprise des activités à la rentrée.

Le taux d’incidence en Bourgogne-Franche-Comté continue à augmenter pour toutes les classes d’âge. En population générale, il s’élève à 140 pour 100 000 habitants, en hausse de 20 points par rapport à la semaine dernière. Pour ce qui est de la population de plus de 65 ans, l’incidence continue sa lente ascension et atteint les 54 pour 100 000 habitants. En revanche l’incidence est particulièrement élevée chez les plus jeunes : 279 pour 100 000 habitants chez les 20-29 ans, soit le taux le plus élevé par classes d’âge. Le variant delta continue à circuler très activement.

Le nombre de patients hospitalisés est également en hausse, 177 patients sont actuellement pris en charge dans les établissements de santé, dont 42 en réanimation.

On compte à ce jour 4 876 décès liés au Covid-19 dont 2 298 en établissements médico-sociaux.

Rester prudents : gestes barrières et vaccination

Dans ce contexte, afin de limiter la transmission du virus, il convient de persévérer dans l’application des gestes barrières désormais bien connus de tous (lavage des mains, port du masque, aération des locaux…) mais également de limiter les contacts à risque et de respecter l’isolement en cas de symptômes, d’infection confirmée ou de contact avec un cas confirmé.

Pour combattre l’épidémie, la vaccination de toutes les personnes éligibles est fortement encouragée. L’accès à la vaccination est désormais particulièrement simple : chez le médecin traitant, en pharmacie, au cabinet infirmier, en centre de vaccination mais également dans des centres commerciaux dans le cadre de la mise en place de dispositifs « d’aller vers » destinés à faciliter le recours à la vaccination.

Rappelons que la vaccination protège de manière individuelle des formes graves de la maladie (y compris dans le cadre du variant delta) et de manière collective en diminuant la contagiosité en cas de portage du virus. Elle est en train de faire la preuve de son efficacité : au niveau national, 80% des patients hospitalisés pour des formes graves de Covid ne sont pas vaccinés.