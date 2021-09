77,7 ... le chiffre du jour en Saône et Loire

La Préfecture de Saône et Loire a communiqué ce vendredi sur le fait que 77,7 % de la population du département avait reçu au moins une injection afin de limiter les formes graves de la COVID19. Parallèlement, l'Agence Régionale de Santé souligne que la Saône et Loire à l'un des taux d'incidences les plus faibles en région Bourgogne-Franche Comté. De quoi espérer voir un bout de ciel bleu.