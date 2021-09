Plus de quarante-joueurs à la coupe MMA-Superdry remportée par Simon Zacchini

En mai dernier deux compétitions étaient inscrites au calendrier golfique chalonnais. La coupe Superdry le 16 mai et la coupe MMA le 23 mai. Mais en raison de la crise sanitaire qui sévissait alors elles avaient été repoussées et non pas annulées... Car Benoît Philippe, le sympathique commerçant de la rue du Châtelet, et Frédéri Maurin, le non moins sympathique assureur de la place de la République, faisant preuve d’optimisme, pensaient bien qu’il y aurait des jours meilleurs pour jouer au golf. Et en ce qui les concerne ce jour est arrivé début septembre avec une compétition jumelée, intitulée tout simplement coupe MMA-Superdry.

Une compétition qui a rassemblé en ce beau dimanche de fin d’été une quarantaine de joueurs venus se faire plaisir sur les greens de la Roseraie. De quoi donner le sourire aux deux partenaires de l’AS Golf.

Il n’y a pas eu de surprise. La victoire est revenue à Simon Zacchini, qui s’est logiquement imposé face à Damien Dupuis malgré cinq bogeys aux trous n°2, 10, 12, 13 et 18 et un double bogey au trou n°8. La troisième place étant prise par Gérard Cour, toujours abonné aux places d’honneur.

Et pour bien faire les choses, l’incontournable trou du 9 a été tenu par Alain Bernardot, un spécialiste en la matière.

Les gagnants de la Ringer Score

La remise des prix a été l’occasion pour Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, de donner également les résultats de la Ringer Score, qui s’est tenue tout au long de juillet et août. Félicitations à Lucie Martino, Françoise Lartaud, Marie-France Lagorgette chez les dames et à Maxime Deguin Nicolas Grebot, Louis Fourneret et Hai-Hac Ho-Hoang chez les messieurs.

Les résultats

Coupe MMA-Superdry

1re série dames : brut : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 19; net : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 34.

2e série dames : brut : 1. Françoise Lartaud (Chalon) 15 ; net : 1. Françoise Lartaud (Chalon) 39.

1re série messieurs : brut : 1. Simon Zacchini (Chalon) 29, 2. Damien Dupuis (Chalon) 28 ; net : 1. Gérard Cour (Chalon) 36, 2. Paul-Georges Antunes (Auvergne Rhône-Alpes) 34.

2e série messieurs : brut : 1. Jacques Boissard (Chalon) 21 ; net : 1. Jean-Pierre Vitton (Chalon) 40, 2. Jean-Luc Lartaud (Chalon) 40, 3. Arnaud Nicolle (Chalon) 39, 4. Patrice Comparot (Chalon) 37, 5. Jacques Boissard (Chalon) 36.

3e série messieurs : brut : 1. Louis Fourneret (Chalon) 12 ; net : 1. Louis Fourneret (Chalon) 38, 2. Sébastien Pourette (Chalon) 38.

Ringer Score

1re série dames : 1. Lucie Martino (Chalon) 76, 2. Hélène Bouyssou (Chalon) 79.

2e série dames : 1. Françoise Lartaud (Chalon) 81.

3e série dames : 1. Marie-France Lagorgette (Chalon) 94.

1re série messieurs : 1. Maxime Deguin (Chalon) 61, 2. Simon Zacchini (Chalon) 69, 3. Alain Wavrant (Chalon) 71.

2e série messieurs : 1. Nicolas Grebot (Chalon) 72, 2. Jean-Luc Lartaud (Chalon) 78, 3. Jean-Claude Eyraud (Chalon) 78.

3e série messieurs : 1. Louis Fourneret (Chalon) 84, 2. Lionel Bruneau (Chalon) 86, 3. Bryan Calard (Bourgogne Franche-Comté) 88.

4e série messieurs : 1. Hai-Hac Ho-Hoang (Rueil-Malmaison) 99, 2. Warren Campbell (Matiti) 110, 3. Dominique Gillot (Chalon) 117.

Gabriel-Henri THEULOT