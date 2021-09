Vente de roses jaunes par les 4 Lions Clubs de Chalon sur Saône, au profit de la lutte contre la maladie d'Alzheimer

Cette vente rentre dans le cadre de l'opération nationale "Une rose jaune pour Alzheimer", qui s'étalera sur 4 jours en région chalonnaise et qui a commencé aujourd'hui sur le marché de Givry.

L'opération "Une rose jaune pour Alzheimer" a été lancée en France il y a quatre ans. Elle débute cette année sur la région chalonnaise, à l'occasion de la 28ème Journée mondiale de la lutte contre la maladie d’Alzheimer, qui a eu lieu le 21 septembre.

Son objectif est d'améliorer la vie des malades et de leurs aidants. Les dons obtenus au niveau national, ont déjà permis à l’association de remettre, en octobre 2019, un don de 50 000 euros au professeur Bruno Dubois Directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer (IM2A).

Ils contribueront à l'acquisition d'une machine, dont le coût global est de 150 000 euros et qui permettra de réaliser le diagnostic de cette maladie, avec des techniques plus rapides et moins invasives qu'aujourd'hui,

Concrètement cette année, plus de 120 000 roses jaunes seront proposées à la vente partout en France, du 18 au 25 septembre. 60% des bénéfices collectés serviront à financer l'achat de la machine et 40% financeront un projet plus local, à savoir pour les Lyons Club chalonnais, le financement d'une musicothérapie dans l'EPHAD de Chagny.

Les 4 Lions Clubs de Chalon sur Saône ont pour objectif de vendre 5000 roses jaunes, d'ici à dimanche. Ils ont commencé la vente ce matin sur le marché de Givry, avec la présence d'un des Lions Club de Chalon et de celui de Mercurey.

Ils seront demain sur le marché de Chalon sur Saône, samedi dans les galeries marchandes La Thalie et Carrefour Sud, et dimanche sur le marché de Chagny.

La rose est vendue au prix de 3 euros.

A noter que les Lions ont reçu ce matin la visite de Sébastien Ragot, Maire de Givry, et de Lara Lebretton, une givrotine qui est candidate à l'élection de Miss Bourgogne 2021, qui se déroulera ce dimanche à Chevigny Saint Sauveur (Côte d'Or)