Préparation de la Journée mondiale du refus de la misère à la Maison des Associations

Vendredi soir, des représentants des sept associations qui composent ce collectif se sont réunis pour préparer les actions à venir cette semaine avec comme temps fort la Marche de la Fraternité, samedi 16 octobre 2021 à 16 heures.

Le dimanche 17 octobre 2021, c'est la Journée mondiale du refus de la misère.



En France, 46 associations se mobilisent pour en cette journée mondiale.



Cette année, c'est le bateau qui a été choisi comme symbole de cette journée dont le thème est la dignité et pouvoir d'agir, remettre les droits humains au cœur de la société.



Tout simplement nommé Collectif d'associations de Chalon-sur-Saône contre la misère, ce dernier, à l'initiative d'ATD Quart Monde, regroupe l'ASTI 71, Amnesty International, Habitat et Humanisme, Artisans du Monde, le Secours Catholique et CCFD-Terre solidaire.



Mobilisé pour sensibiliser la population aux problématiques de grande pauvreté et soutenir le combat contre la misère des plus précaires, le collectif organisera à Chalon-sur-Saône des animations pour la Journée mondiale du refus de la misère durant toute la semaine.



Vendredi 8 octobre à 20 heures, le collectif convoquait la presse pour détailler les diverses actions qui auront lieu cette semaine avant de travailler sur les derniers détails.



Au programme : des lectures publiques de textes écrits par des plus précaires pendant le confinement et d'autres textes, des lectures impromptues, le mardi 12 octobre à partir de 14 heures 30, à la Bibliothèque adultes du Centre-ville, et le mercredi 13 octobre à partir de 14 heures 30, à la Bibliothèque des Prés Saint-Jean, mais aussi des mises en scènes (témoignages et expressions théâtrales), le vendredi 15 octobre de 18 heures 30 à 19 heures 30, à la Bibliothèque adultes du Centre-ville.



Pour ce faire, les participants aux mises en scène ont été formés par la comédienne Lucie Donet depuis le mardi 5 octobre.



Point fort de cette semaine, samedi 16 octobre à 16 heures, au départ de la Place du Théâtre en direction de la Place de l'Hôtel de Ville pour la Marche de la fraternité.



À 17 heures, les marcheurs se rassembleront pour des témoignages et lecture des strophes de «Je témoigne de vous».



Dernière action de la semaine, le dimanche 17 octobre de 10 heures à 12 heures, sur le marché de Chalon-sur-Saône, devant la pharmacie Saint-Vincent, avec échassiers, de la musique, et des lectures de texte.



«La misère prive du pouvoir d'agir», nous rappelle Catherine Gorjux-Dallery, coordinatrice d'ATD Quart Monde à Chalon-sur-Saône.



«Dans les choix politiques, on ne prends que très rarement l'avis des gens qui vivent cette misère», déplore cette dernière.



Étaient présents lors de cette réunion de travail, Renée Lefevre, Michelle Cochet, Céline Jarry d'ATD Quart Monde, Liliane Fauconnet du Secours Catholique, Pascale Mauralle d'Artisans du Monde, Annie Bonnet d'Amnesty International et Habiat et Humanisme, et Pascal Mauralle de CCFD-Terre solidaire.



À noter que pendant tout le mois d'octobre, des livres sur la misère et l'exclusion sont exposés dans les deux bibliothèques de Chalon-sur-Saône.



