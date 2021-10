Développement de la filière vrac en Bourgogne-Franche Comté, une première en France

Ce lundi 11 octobre, l’association Réseau Vrac a organisé à Dijon une conférence régionale de la filière vrac de Bourgogne-Franche-Comté, pour lancer le programme d’actions qui vise à accroître l’offre et la demande de vrac sur le territoire.

Communiqué du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

Développé en partenariat avec la Région Bourgogne Franche-Comté et l’ADEME, ce programme s’inscrit dans le cadre de la Loi Anti gaspillage et de la politique Economie circulaire portée par la Région, qui vise à prévenir et réduire la production de déchets.

Le vrac c'est le mode de distribution des produits sans emballages et dont la quantité peut être choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables.

Ce mode de consommation vertueux permet de réduire les déchets d’emballage et le gaspillage alimentaire.

Aujourd'hui, s’il concerne principalement les produits de grande consommation (alimentaires, cosmétiques et ménagers), il est en plein essor et s'ouvre à de nombreux autres marchés comme le jardinage, l'animalerie ou encore le bricolage.

> 550 commerces proposent aujourd’hui un rayon vrac dans la région

La conférence s’est tenue Salle Devosge à Dijon

Lundi 11 octobre 2021 de 9h à 17h

Déroulé

Cette journée de lancement du programme de développement du vrac s’est déroulé en 4 temps et a permis de faire découvrir le potentiel du vrac et les opportunités qu'il offre en Bourgogne-Franche-Comté.

Après l’ouverture par Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Blandine Aubert, directrice régionale de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté et Célia Rennesson, directrice générale et co-fondatrice de Réseau Vrac :

- Une conférence en plénière s’est tenue le matin pour présenter la filière et les actions qui seront déployées dans la région mais également pour mettre en lumière la dynamique du marché ;

- Des témoignages d’acteurs, ont mis en perspectives la diversité des solutions existantes dans la filière et celles en devenir sous l’impulsion du programme d’actions régional :

L'après-midi plusieurs ateliers se sont déroulés en parallèle pour traiter des thématiques suivantes :

1. Solutionner les problèmes de déchets en amont/ Mise en place d’une expérimentation de réduction des emballages entre fournisseurs et distributeurs en Bourgogne-Franche-Comté

Retour d’expérience du concept Francilien de plateforme mutualisable et modulaire - Hub Vrac - permettant le nettoyage, le reconditionnement ainsi que le réemploi des emballages de conditionnement des produits vrac utilisés en amont de la filière.

Intervenants :

o Chloé LIARD / Réseau Vrac

o Laure DIJON / WeBulk

o Charles ALLART/PETREL

2. Accroître le nombre de produits et points de vente de produits en vrac en Bourgogne-Franche-Comté / Diagnostiquer les besoins et les leviers avec les porteurs de projets, entreprises et collectivités

Un état des lieux par les acteurs de la filière pour mettre en perspectives les dispositifs existants et ceux restant à créer en Bourgogne Franche-Comté afin de développer et soutenir l’offre vrac sur le territoire régional.

Intervenants :

o Célia RENNESSON / Réseau Vrac

o Livia BAILLY / Le P’tit Camion Vrac

o Annette PRIEUR / Nutrianne

o Matthias POTEPA / La Vie Saine

o Charlotte BOURGEOIS / France Active Bourgogne

o Antoine WARET / ADEME

3. Intégrer le vrac dans la commande publique en Bourgogne-Franche-Comté / Identifier les opportunités afin de co-construire un cahier des charges adapté

L’occasion pour tous les institutionnels de mettre en commun leurs idées sur le sujet et de trouver des leviers de prévention et de réduction des déchets pour tous les services et typologies de produits.

Intervenants :

o Cloé COLMET DAÂGE / Réseau Vrac

o Dominique MARIE / Région Bourgogne-Franche-Comté

o Mathilde MOUCHET / Département de la Côte-d’Or

o Claire NEAU / Communauté de commune Rives de Saône

o Thomas MONARCHI COMTE / Ulterïa : WeBulk - Bulk & co

o Frédéric JACQUELIN / Mangez Bio BFC

- Une mise en commun des conclusions des ateliers et des perspectives à venir dans en Bourgogne Franche-Comté a permis de clôturer la journée.