Le pass sanitaire obligatoire pour nager... mais pas pour assister à un meeting politique !

Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ! Et en matière de flou, on touche le pompon ! Le coup de gueule d'info-chalon.com

Lorsqu'on vit en démocratie, la pire des aberrations qui suscitent nombre de contestations et d'incompréhensions, c'est bien lorsque les politiques publiques ne sont pas claires et justes. L'exemple de la diversité de traitement entre les secteurs privé et public de la santé en terme de plafonnement des rémunérations des médecins anesthésistes appelés en renfort est un exemple parmi tant d'autres. Cette fois, c'est l'annonce selon laquelle les réunions publiques et autres meetings seront autorisés sans présentation de pass sanitaire peu importe d'ailleurs l'état des indicateurs sanitaires.

Le Ministère de l'Intérieur l'a confirmé encore ce jour, se retranchant derrière "la vie démocratique du pays" alors même que 7 millions de personnes n'ont pas de pass sanitaire en France et vivent pour un certain nombre d'entre eux quelques peu bannis du lien social. Certains diront avec un empressement caractéristique "que le pass n'interdit pas mais autorise"... mais là n'est pas un sujet.

La question est bien celle de l'équité de traitement, de la comparaison. Comment peut-on autoriser la tenue d'une réunion politique, d'un meeting sans pass sanitaire et interdire par le fait l'accès aux bassins ou gymnases, s'appuyant le respect des gestes sanitaires. Sans doute que certains diront "oui, mais en pratique sportive, il y a le contact et la sueur" oubliant par le fait "les salles surchauffées des meetings politiques, les poignées de main et autres embrassades entre militants". Deux poids deux mesures qui ne font que jeter toujours plus d'huile sur le feu et d'incompréhensions... De l'équité ... de l'équité si vous voulez l'Union Nationale ! Ni plus ni moins...

Laurent Guillaumé