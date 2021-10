Maroquinerie BAG, quand le cuir devient Luxe

La belle boutique ‘MAROQUINERIE BAG’ situé 67 Grande Rue à Chalon Sur Saône, vous propose une large gamme d'articles, pour femmes et hommes, conçus dans les plus beaux cuirs disponibles sur le marché.

Cet espace entièrement dédié au haut de gamme et matières nobles, vous accompagne dans l'univers des marques de luxe comme, Longchamp, Lancel ainsi que des marques plus populaires comme, Mac Douglas, Lancaster, Billy Belt, Les Ateliers Fourès, Titan.

Les fêtes de NOËL approchant, n’attendez plus et prenez les devants afin de ne pas manquer le cadeau parfait, car suite à la COVID les réapprovisionnements ne seront pas possible cette année.

Laissez-vous séduire par le choix proposé de sacs à main, portefeuilles, porte monnaies, ceintures, foulards, porte documents, bagages etc...

Stéphane vous accueillera dans cette jolie boutique et saura vous conseiller pour se faire plaisir ou faire plaisir sans se tromper.

Venez vite à la Maroquinerie BAG 67 grande rue 71100 Chalon Sur Saône, ouvert le lundi après-midi, de 14H30 à 18H30 et du mardi au samedi de 10H à 12H et de 14H à 19H.

Publi-information