Framatome finalise l’acquisition de l’activité contrôle-commande de Rolls-Royce Civil Nuclear

Communiqué de presse

Framatome a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de l’activité contrôle-commande (I&C) de Rolls-Royce Civil Nuclear. Avec cette transaction, Framatome capitalise sur son expertise d’ingénierie, élargit son empreinte industrielle et étend ses capacités de développement de systèmes de contrôle-commande (I&C) à l’échelle mondiale.

« Les systèmes de contrôle-commande (I&C) constituent le système nerveux d’une centrale nucléaire et permettent aux opérateurs de contrôler le fonctionnement du réacteur. Cette acquisition et l’arrivée de nouveaux experts chez Framatome nous permettront d’améliorer notre offre I&C pour une production d’énergie nucléaire fiable et décarbonée », a déclaré Bernard Fontana, CEO de Framatome. « Je souhaite la bienvenue aux talentueux collaborateurs de Rolls-Royce Civil Nuclear chez Framatome. »

Grâce à cette transaction, plus de 550 collaborateurs, installés principalement en France (Grenoble), vont rejoindre l’entreprise. Cette acquisition permettra d’intégrer les produits et les technologies de Rolls-Royce Civil Nuclear tels que Spinline, Rodline et Hardline au portefeuille I&C de Framatome. Les produits actuels de la BU Contrôle-Commande de Framatome comprennent les plateformes de contrôle-commande numérique TELEPERM XS et Tricon, ainsi que des plateformes analogiques non-informatisées et de l’instrumentation pour les centrales nucléaires.

« L’activité I&C de Rolls-Royce Civil Nuclear est un complément à notre portefeuille existant », a déclaré Frédéric Lelièvre, senior executive vice president en charge des Ventes, des Plateformes Régionales et de la Business Unit Contrôle-Commande de Framatome. « Son expertise reconnue et son excellente réputation renforcent notre capacité à servir nos clients et à développer notre implantation dans le contrôle-commande à l’échelle mondiale. »

L’activité I&C de Rolls Royce Civil Nuclear inclut des bureaux en France, en République tchèque et en Chine. Les produits et technologies de Rolls-Royce sont installés dans 150 réacteurs en service dans le monde.