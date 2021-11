ELECTIONS PRESIDENTIELLES - Les 5 candidats au Congrès interne ont multiplié les adhésions sur chacun de leurs territoires

A quelques heures de la clôture des inscriptions, le parti LR compte un peu plus de 134 000 adhérents dont plus de 63 000 nouveaux. C'est dire que le jeu interne est grand ouvert.

Difficile de dire qu'elle sera l'issue des élections internes au parti Les Républicains mais chacun des 5 candidats à l'investiture du parti a fait le plein sur chacun de leurs "fiefs". Les Alpes-Maritimes patrie d'Eric Ciotti comptent désormais un peu plus de 9000 adhérents dont 5268 petits nouveaux, soit une progression de 151 % en quelques jours. Ce département étant la fédération la plus étoffée en terme d'adhérents. Même son de cloche dans les Yvelines chez Valérie Pécresse avec 4 827 adhérents, dont 2 867 nouveaux (+ 153%). Dans les Hauts-de-Seine, 6 427 adhérents participeront au vote dont 3 659 nouveaux soit + 132% d'adhésions chez le candidat Philippe Juvin. En Savoie chez Michel Barnier, le parti a enregisté 1 681 adhérents, dont 1 265 nouveaux avec une progression de + 304%. Enfin chez Xavier Bertrand, actuel président de la région des Hauts-de-France, dans l'Aisne, le parti compte 1 084 adhérents, dont 550 nouveaux et une progression de + 104%.

La ligne pure et dure du parti, très sarkozyste dans l'âme, pourrait valider sur le papier une candidature à la Ciotti. A moins que conformément aux sondages, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui tiennent la corde réussissent à s'imposer auprès des militants, ouvrant la voie vers leurs candidatures à la présidentielle. Plus qu'un chef de parti, les militants LR doivent voter pour celle ou celui qui représentera la droite à l'élection présidentielle, et à ce jeu là, les militants ne doivent pas se tromper en terme de stratégie... au risque d'en payer le prix fort.

Plus que jamais les jeux sont grands ouverts au sein de la droite républicaine... et difficile de dire sur les 134 000 adhérents quelle sera le candidat vainqueur au soir du vote interne.

L.G