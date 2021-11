Se faire tirer le portrait, c'est possible au Studio Laurent Bon Photo

Depuis le début du mois d'octobre, Laurent Bon, 57 ans et originaire de Lyon, a ouvert un studio photo au 77 Rue Gloriette. Plus de détails avec Info Chalon.

Avec une dizaine d'années d'expérience dans la photograhie, Laurent a longtemps exercé à domicile sur Lyon avant de s'installer et d'ouvrir son propre studio photo à Chalon-sur-Saône, au début du mois d'octobre.



Le nom de son studio?



Studio Laurent Bon Photo.



Le photographe a une préférence pour la photo de portrait en studio ou en extérieur.



Vous pouvez également faire des photos d'identité de qualité à 10 euros ou des photos de mariés ou de famille en studio, comme autrefois.



«Je veux faire de mon studio, un endroit convivial», nous explique-t-il.



D'un naturel sympathique, Laurent saura vous mettre à l'aise. Et pour que vos séances photo vous apportent satisfaction, il vous prodiguera des conseils judicieux et adaptés à chacun.



Autodidacte, Laurent s'est lancé dans la photographie, alors qu'il travaillait encore dans le secteur de la pharmaceutique.



«Depuis l'âge de mes 16 ans, je faisais un peu en amateur sur un Zenith. Un appareil complètement manuel qui m'a permit d'acquérir les bases de photo», raconte ce dernier.



Au début des années 2000, il fait l'acquisition d'un Nikon D300S. C'est avec ce nouvel appareil, qu'il va faire ses premières armes en photographiant des jeunes qui faisaient du BMX au Bowl, vers les berges du Rhône.



«C'est à ce moment-là que j'ai créé mon studio à domicile, tout en continuant d'exercer mon métier», nous précise-t-il.



Pas encore très habile avec les photos de sport, Laurent se tourne alors vers la photo de portrait.



Pour lui, c'est une révélation, il sera photographe de portrait.



Côté vie privée, Laurent s'est également occupé de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Devant faire face aux complications de plus en plus nombreuses liées à la maladie de sa mère, notre photographe amateur se voit contraint de quitter son travail pour lui consacrer plus de temps.



Des contraintes qui l'obligent à être présent au domicile de sa mère.



Les parents de Laurent ayant des souches bourguignonnes, c'est tout naturellement que ce dernier se tourne vers notre région suite au décès de sa mère. Après quelques pistes, il choisit alors la ville de Chalon-sur-Saône, histoire de se rapprocher davantage de ses racines.



Côté activités professionnelles, le photographe propose trois formules à petit prix pour des photos de portrait réussies dans son studio onçu dans une ambiance chaleureuse où chacun se sentira comme à la maison : une séance découverte de 7 photos pour à 90 euros, une séance standing de 20 photos pour 160 euros et une séance grand standing comprenant 40 photos pour 250 euros avec un cadeau-surprise.



Toutes les photos seront retouchées à la demande, avec en prime un léger maquillage pour les trois formules.



Le photographe propose également de la photo culinaire à partir de 100 euros. Voilà qui devrait intéresser les restaurateurs!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations pratiques :

Adresse

Studio Laurent Bon Photo

77 Rue Gloriette

71000 Chalon-sur-Saône

Horaires

Du lundi au dimanche 9 heures 30 à 12 heures et 13 heures 30 à 18 heures

Contact

Tél.: 06.16.94.39.26

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Facebook : Laurent Bon Photo

Instagram : laurentbonphoto