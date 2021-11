Adecco Medical recrute plus de 700 personnes en Bourgogne-Franche-Comté

315 postes d’infirmiers sont à pourvoir en intérim, CDD et CDI, 265 aides-soignants seront aussi recrutés dont 120 postes en Saône et Loire.

Adecco Medical, filiale du Groupe Adecco spécialisée dans la gestion RH et le recrutement des professionnels de santé, recrute dans le domaine de la santé dans la région Bourgogne-Franche- Comté. Adecco Medical recherche notamment 315 infirmiers et 265 aides-soignants en CDI, CDD et intérim.

315 postes d’infirmiers sont à pourvoir en intérim, CDD et CDI

Pour postuler, les candidats doivent impérativement être titulaires du Diplôme d’Etat d’infirmier. Les candidats doivent pouvoir s’adapter à tous types de patients, savoir faire preuve d’une grande réactivité, de capacités organisationnelles et d’un sens aigu des responsabilités.

265 aides-soignants seront aussi recrutés

Adecco Medical recrute également des aides-soignants en région Bourgogne-Franche-Comté. Pour travailler comme aide-soignant, il est nécessaire d’être titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant. Les recruteurs attendent des candidats une maîtrise des règles d’hygiène, d’asepsie et de sécurité, ainsi qu’un goût pour le contact humain avec bienveillance, organisation et professionnalisme.

Un besoin de recrutement important en Bourgogne-Franche-Comté

Les postes sont à pourvoir au sein d’établissements publics ou privés sur différents métiers du secteur médical et paramédical (H/F) : aides-soignants, infirmiers, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, ergothérapeutes, sages-femmes, auxiliaires de vie, accompagnants éducatif et social, etc.

Ci-dessous le nombre de postes par département (tous types de domaines et de contrats inclus) :

Côte-d'Or (21) : 106 postes

Doubs (25) : 241 postes

Jura (39) : 111 postes

Nièvre (58) : 40 postes

Haute-Saône (70) : 82 postes

Saône-et-Loire (71) : 120 postes

Yonne (89) : 70 postes

Territoire de Belfort (90) : 35 postes

Les candidats intéressés peuvent postuler sur www.adecco.fr/medical . Ils peuvent également s’adresser à Aloha Medical, le chatbot d’Adecco Medical qui a pour mission de conseiller, d’aider et de renseigner les candidats et intérimaires 24h/7j, disponible sur Facebook Messenger : facebook.com/AdeccoMedicalFR