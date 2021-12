Vendredi 3 décembre : 'Space, Time and Mirror', sextet de Christophe Girard. Info-chalon.com vous offre vos places !

Bien connu des chalonnais friands de Jazz, Christophe Girard, accordéoniste, compositeur, improvisateur, influencé par la musique classique, contemporaine et le jazz, explore de nouveaux univers. En coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon et l’Arrosoir - Scène Jazz & Musique de traverse.

Avec Space, Time and Mirror, il forme pour la première fois un sextet avec violon, clarinette, euphonium, accordéon, contrebasse, batterie et percussions qui produisent une musique acoustique et fluide à l’image d’une histoire faite d’apparitions et d’effacements. La soirée se déploie en trois tableaux où s’entrelacent des prises de paroles très écrites et des interventions individuelles librement improvisées. Soit un style qui va naviguer du solo au tutti et du concerto grosso à Mingus. Un récit musical fantastique !

VEN 3 DÉC 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

Durée : 1h - Tarifs/ Informations et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/space-time-and-mirror

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DÈS 12 ANS

Texte et visuel : Communication EDA, Scène nationale Chalon-sur-Saône / CRR du Grand Chalon / L'Arrosoir - Visuel : Clément Vallery

POUR L'OCCASION, info-chalon.com vous offre vos places ! Merci d'adresser un mail en précisant vos nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail !

Attention uniquement deux invitations pour deux !