« Ils méritaient de vivre dans un foyer aimant »

« Il y a longtemps que je voulais adopter dans un refuge, explique Muriel. J’avais été sensibilisée aux adoptions de vieux chiens par un article de la SPA. Cela me tenait vraiment à cœur, car je ne voulais pas qu’ils finissent leurs jours dans un box... Ils méritent vraiment de vivre dans un foyer, entourés d’amour et de confort ! »

Le ton est donné et le vœu, réalisé. Nounours et Ella ont repris gout à la vraie vie de chien : aimés et respectés par leurs maitres. Ils ont passé ainsi leurs dernières années ensemble, se rassurant l’un l’autre et surmontant leurs traumatismes passés grâce à la patience et à la compréhension de leurs maitres.

Une double adoption

Nounours, l’épagneul croisé de couleur marron, est un mâle de 12 ans qui a 10 ans de refuge derrière lui. « Nounours est arrivé au refuge Annie Claude Miniau de Gueugnon avec une ficelle de lieuse autour du cou, qui pénétrait ses chairs... il a dû être maltraité, mais nous n’en savons pas plus. Il ressemblait beaucoup à la chienne de mon enfance. »

« Éric, mon compagnon, portait son choix sur Ella, femelle noire croisée border collie. Elle avait 11 ans et avait été recueillie au refuge un an auparavant. »

« Comme nous avions du mal à nous décider entre les deux, le refuge nous a proposé de faire un essai, avec les 2 chiens ensemble. L’essai a été concluant : ils s’entendaient si bien qu’on a adopté les deux ! Et jamais nous n’avons regretté ce choix. »

Les chiens apprennent beaucoup les uns des autres, par imitation. Parfois, l’éducation de l’un peut être facilitée par le fait qu’il suivra l’exemple de l’autre.

Rappelons deux points importants : il est essentiel de bien choisir son futur duo en s’assurant que leur caractère rendra la cohabitation possible.

Par ailleurs, adopter un chien ne se fait pas sur un coup de tête. Un animal n’est pas un objet : il a besoin d’attention, de cadrage et de promenades quotidiennes avec son maitre. C’est lors de ces moments partagés que se tissent vraiment les liens de confiance. Le chien est un animal social et de meute : à ce titre, il a besoin de sollicitations sous forme de jeux, promenades, éducation et de soins. Tout cela, il vous le rend au centuple par un amour indéfectible. Mais une connaissance minimale du « penser chien » est nécessaire. Des e-books gratuits sur l’éducation canine vous donnent les clés d’une relation réussie (voir en fin d’articles).

Un passé différent

Muriel connait bien les chiens, elle en a déjà eu : « Ces 2 chiens ont eu un passé très différent. Il a donc fallu s’adapter à chacun et avoir de la patience. Ella s’est tout de suite adaptée à sa nouvelle maison, comme si elle avait toujours été là ! Mais elle a été traumatisée par l’abandon. Elle était stressée quand on partait, elle avait peur qu’on ne revienne pas... Avec le temps, elle a compris qu’on revenait à chaque fois.

« À son arrivée chez nous, Nounours a fait le tour de la propriété, puis il est rentré dans la grange. Il était très peureux : le moindre bruit le faisait sursauter. Il avait peur, aussi, de monter en voiture, se rappelle Muriel. Mais par la suite, il adorait ça ! Tandis qu’Ella adorait la voiture dès le 1er jour, on voyait qu’elle avait l’habitude.

« Je me souviens que Nounours semblait tout découvrir : étonné devant les veaux dans la campagne alentour, timide avec nos chats, dont il avait peur. Un jour, l’un d’eux est venu manger dans sa gamelle ; Nounours n’a pas osé s’approcher et m’a regardée comme pour me demander de résoudre le problème. Au contact d’Ella, il a pris confiance et l’imitait en tout ! C’était son modèle. »

Une vie de rêve en commun

« Nous avons une grande cour, mais ils adoraient aller se promener : ils étaient tout excités quand on sortait les laisses et les harnais ! »

Muriel n’avait aucun problème pour les promener ensemble, les chiens étaient très disciplinés en laisse. C’est l’un des avantages d’adopter en refuge : si vous n’avez pas beaucoup de temps à consacrer au dressage de base de votre chien, vous serez heureux d’acquérir un animal qui est déjà propre, vacciné, traité contre les parasites intestinaux et stérilisé, et qui connaît les commandements de base.

« Au fur et à mesure, ils ont tout simplement découvert la vraie vie ! »

Nounours a vécu 3 ans et demi d’une belle vie, dans un vrai foyer. Il est parti en décembre 2019 à 15 ans. Ella est partie en juillet 2021, à l’âge de 16 ans, après avoir vécu 5 ans auprès de Muriel et Éric.

« Nounours et Ella ont été très reconnaissants jusqu’à la fin leurs jours. Ella, plus démonstrative, débordait d’amour pour nous. C’est un vrai déchirement quand il a fallu leur dire adieu... mais nous avons eu ce bonheur de les choyer jusqu’au bout.

« On ne connait pas leur passé, mais ils méritent vraiment d’avoir une vie normale, comme tous les autres chiens. »

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Refuge Annie Claude Miniau – ADPA Gueugnon

La Terre des Mottes, 71130 Gueugnon

Tél. : 03 85 85 31 45

