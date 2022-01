Concerts de LaPéniche à l'Abattoir : annulation et reports en cascade

Suite aux annonces gouvernementales et la prolongation de l'interdiction de recevoir du public en configuration debout, l'association Mosaïques-LaPéniche a décidé d'annuler les événements qui ont lieu avant la levée de l'interdiction, le mercredi 16 février. Plus de détails avec Info Chalon.

Après les dernières annonces gouvernementales, les concerts de LaPéniche à l'Abattoir devaient se tenir assis jusqu''à la levée de l'interdiction, le mercredi 16 février.

Un concert assis à l'Abattoir?!

Peu de chances que le concept fasse envie aux habitués du lieu. C'est pourquoi l'association Mosaïques-LaPéniche a décidé d'annuler tous les événements qui ont lieu avant le 16 février.

«Organiser des événements dans nos murs avec une configuration assise imposée ne correspond ni à nos valeurs, ni à la façon dont nous voulons accueillir le public ici. Nous travaillons sur des solutions de report», explique Sophie Bellamy, la directrice de l'association.

Cela concernait le Battle de la Grande Tuerie, prévu le 28 janvier dans le cadre de la Nuit des Conservatoires, LaPéniche Dub Session qui était prévu le samedi 29 janvier, et concerne le concert de It It Anita, initialement prévu le vendredi 4 février, et le concert de Blue Tone Stompers qui devait avoir lieu le samedi 12 février.

Les concerts de LaPéniche à l'Abattoir reprendront le samedi 19 février avec celui de John & Les Minouz.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati