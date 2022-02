La Journée portes ouvertes de l'UIMM de Chalon-sur-Saône a été un véritable succès

Les ateliers du pôle brestois de l’UIMM de Chalon-sur-Saône étaient ouverts le temps d'une journée aux étudiants et personnes en reconversion, le samedi 5 février, pour mettre en lumière les métiers de l’industrie. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre de son recrutement d'alternants pour la rentrée 2022, le Pôle de formation Chalonnais de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) organisait ses portes ouvertes, le samedi 5 février, de 9 heures à 16 heures 30, 75 Grande rue Saint-Cosme.

L'objectif de cette journée était de présenter ses ateliers et de faire découvrir aux jeunes étudiants et personnes souhaitant se reconvertir les métiers du domaine de l'industrie et les formations en alternance proposées pour former à ces métiers.

En Bourgogne, le Pôle de formation accueille en son sein 400 apprentis (BAC,BTS), plus de 150 alternants (Licence, Master, CQPM en contrat de professionnalisation), 2000 salariés en formation professionnelle répartis entre les centres de Chalon-sur-Saône et Dijon.

Apprendre les métiers industriels à l'UIMM passe par l'alternance ou l'apprentissage continu. Le centre propose des diplômes de BAC à BAC+5 en alternance.

C'était aussi l'occasion pour l'équipes du Pôle formation de répondre à toutes les questions concernant les diplômes possibles, l'alternance, les modalités d'inscription, l'aide à la recherche d'entreprise et vous feront découvrir le centre de formation et ses équipements.

Également au programme de cette journée, les étudiants et les personnes en reconversion avaient la possibilité de rencontrer les entreprises ayant des besoins en recrutement (Amazon, Daunat Bourgogne, ESE France et GRT Gaz), visiter les ateliers Industrie 4.0 du centre de formation, découvrir les nouvelles technologies en soudage, en fabrication additive ainsi que la ligne de production 4.0 ou encore de découvrir la pédagogie innovante du Pôle formation avec les maquettes pédagogiques Foxar, la réalité augmentée au cœur de son enseignement technique.

Sur le site de Chalon-sur-Saône, le public avait la possibilité de visiter 4 ateliers, à savoir l'atelier Maintenance industrielle et l'atelier flexible 4.0 — Espace Réalité Virtuelle, l'atelier Productique/Usinage, l'atelier Chaudronnerie/Soudage et l'atelier Fabrication Additive.

Le Pôle de Formation UIMM - Bourgogne 21 71 qui se présente comme «la fabrique de l'avenir​», c'est aussi plus de 900 entreprises clientes.

En fin de matinée, Sébastien Ferrau, le directeur du Pôle formation Chalonnais de l'UIMM, a reçu la visite d'Emmanuelle Dupuit-Pinto, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la culture et du développement de la Vie Étudiante, et Sébastien Ragot, vice-président du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, l'occasion de leur faire la visite des locaux.

Et preuve s'il en faut que l'industrie attire la jeunesse, cette journée a été un véritable succès avec plus de 180 familles se sont rendues sur le site de Chalon-sur-Saône.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati