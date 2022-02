Pour la Saint Valentin, le cœur des chocolats gourmands se trouve chez Jeff de Bruges

Pensez à faire plaisir à l’être cher tout en douceur et en gourmandises.

Vous découvrirez chez Jeff de Bruges, une collection sous le signe de l’Amour. Pour votre Valentin, votre Valentine, ou pour vous faire plaisir !

Un cœur chocolat noir 60% de cacao, avec de délicieuses amandes caramélisées pour le croquant, des éclats de meringue et pour apporter une touche de douceur fruitée et acidulée : des framboises et des écorces de citrons semi confits.

Vous pouvez personnaliser votre cœur avec le message que vous souhaitez, ce qui donnera à votre cadeau tout son sens.

Vous trouverez également de jolies idées cadeaux et présentations de toutes tailles et dès 2.50€.

Vous pouvez également utiliser nos services de click & collect et de livraison par coursier en nous contactant ou en vous rendant directement sur le site https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-chalon-sur-saone

« Jeff de Bruges » 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 43 65 66.

Publi-information