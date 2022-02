Une petite boutique pas comme les autres... c'est en ce moment à la galerie du Châtelet

UNE PETITE BOUTIQUE PAS COMME LES AUTRES Et si vous vous offriez ....des compliments ?

Emarancienne et Laudibine ( aliasAnne Prost Cossio et Emmanuelle Lieby) reviennent pour la deuxième année dans leur " petite boutique à compliments " afin d'offrir un petit moment de douceur et de poésie aux chalonnais Installées dans la galerie du Châtelet à Chalon sur Saône ,elles vous proposent de pousser la porte afin de venir à leur rencontre .

Là,elles vous offriront un compliment personnalisé , et vous apprendront comment en faire un vous même : plume,encre,feutres et papier ,tout pour composer un joli message que vous pourrez offrir à la personne de votre choix. Et si vous avez de la chance ,vous pourrez même écouter un de leur petits contes philosophiques et tendres.

Une bulle de douceur dans la journée,un petit temps de respiration ,un sourire,un clin d'oeil ...bref ,le "vivre ensemble" qui semble tant manquer parfois ,voilà le cadeau qu'elles vous proposent . Alors ,vous venez ?

La petite boutique aux compliments Galerie du Châtelet

Mardi : de 14h à 18h

Mercredi : de 10h à 18h

Jeudi : de 14h à 19h

Vendredi: de 10h à 18h

Samedi : de 10h à 18h