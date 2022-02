A l'hôpital de Chalon sur Saône, la mobilisation en soutien à Hicham ne faiblit pas

"Hicham, brancardier à l'Hopital William Morey depuis de très nombreuses années est suspendu pour des raisons abusives et sur des fondements plus que douteux. 17 ans que cet agent travail au service des patients et de son établissements, 17 ans sans jamais être titularisé... On peut penser ce que l'on veut, le premier des mépris est bien ce dernier. La solidarité des hospitaliers doit être au rendez-vous aujourd'hui pour soutenir notre collègue. Un jour ou l'autre nous pouvons nous retrouver a sa place... " lance la CGT Hôpital de Chalon sur Saône.

"L’agent avait demandé un entretien (DRH) accompagné par la CGT le 12 janvier 2022 pour savoir pourquoi il n’avait pas été retenu pour son passage de stagiérisation. Au final, il se retrouve à la fin de l’entretien avec un courrier lui annonçant sa mise en suspension immédiate à la grande stupéfaction de tous" rajoutent les délégués du personnel, " au centre hospitalier y aurait-il une législation différente ou au cas par cas ?".

La CGT a été consulter son dossier ou n’apparaissait pas les rapports circonstanciés, "ces derniers sont apparu dans le dossier la semaine dernière sans aucune date, réalisés par l’encadrement après la suspension de l’agent".

Une demande de recours gracieux a été envoyé à la direction le 15 février 2022

La CGT tient à dénoncer "la méthode et demande la réintégration de l’agent" considérant que la responsabilité est partiagée entre l'agent et l'encadrement. Au total, ce sont près de 600 signatures de soutien à Hicham qui ont été enregistrées.

Le cas d'Hicham devrait être abordé ce jeudi par l'administration hospitalière.

Laurent Guillaumé