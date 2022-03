Coralie CHARROUD cultive ‘Les Petit Flocons’ toute l’année

Trentenaire, maman et entrepreneur passionnée du travail de la matière textile, de puériculture et de décoration, Coralie Charroud dessine, pense et réalise avec le plus grand soin des pièces de couture uniques, dans son atelier situé à Chatenoy-en-Bresse ; ceci afin de proposer des collections raffinées, des ensembles complets de chambre harmonieux et chaleureux pour bébé.

Il y a 4 ans, Coralie Charroud exerçait encore en tant qu'Assistante Sociale des personnels d’un organisme de recherche scientifique dans une grande métropole. Alors qu’ils attendaient leur premier enfant, ils font le choix de tout quitter afin de s’ installer « au vert », en Bourgogne, afin d’offrir à leur famille un environnement plus proche de la nature.

C’est ainsi que va prendre naissance leur projet familial d’entrepreneuriat : Les Petits Flocons. Le sens aiguë du détail, son appétence pour la décoration et l'envie d’accueillir son enfant dans un environnement épuré, doux, avec des matériaux de qualité, Made in France, et surtout durables, ont poussé Coralie Charroud vers le fait main.

Avec l’aide de son conjoint, exerçant anciennement dans le domaine de la finance, elle crée cette enseigne spécialisée dans le linge de lit, layette, accessoires pour bébé et décoration textile de chambre.

Comme tout est cheminement, ce bout d’elle-même, elle le partage d’abord avec ses proches, ses amis, et très vite, de fil en aiguille, ils se font connaître via les réseaux, sur Instagram « les.petits.flocons » et Facebook « Les petits flocons – création couture » qui comptent aujourd’hui environ 17k d’abonnés.

Coralie Charroud est désormais l’heureuse dirigeante de l'entreprise familiale Les Petits Flocons, marque de puériculture française, éthique, bienveillante, responsable.

3 questions à Coralie Charroud :

Comment gérez-vous votre entreprise face à la crise COVID ? Quels impacts ?

Nous avons débuté notre entreprise un peu avant la pandémie. Comme tous, nous avons été impactés par la hausse des matières premières, principalement après le pic de la crise COVID. Le cours du coton a notamment augmenté de 37% en 1 an. Notre force a été notre présence sur les réseaux sociaux ainsi que le développement constant de notre site marchand www.lespetitsflocons.fr, nous permettant d’exporter nos pièces de couture made in Bourgogne sur toute la France, en Belgique, Luxembourg et Suisse. Afin de rendre notre site marchand le plus accessible possible, nous avons optimisé l’interface et donné la possibilité aux clients d’acheter, en plus de nos pièces disponibles (déjà conçues), nos pièces de couture sur commande via nos collections.

Que vous évoque la Journée Internationale des Droits des Femmes ?

La Journée Internationale des Droits des Femmes est une journée importante par son message, ses valeurs profondes mettant en avant la lutte pour les droits des Femmes. Toutefois, cette journée de promotion de l’égalité Homme/Femme devrait avoir lieu chaque jour de l’année, partout dans le monde.

Quelles sont vos priorités pour l'avenir ?

Mes priorités, pour l’avenir, restent de parvenir à conjuguer l’essor de cette jolie marque responsable, durable et Made in France qu’est Les Petits Flocons, avec ma vie de famille et de femme ; et j’espère pouvoir ouvrir, un jour, notre première boutique physique.

Propos recueillis par SBR - Photos transmises par Coralie Charroud pour publication / Crédit photo : Coralie Charroud