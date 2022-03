Musicaves : l'association est en bonne santé, malgré deux millésimes compliqués

Après avoir évoqué la dissolution de l'association ( voir notre article), Info-chalon.com revient sur l'assemblée générale, qui s'est tenue jeudi soir à la salle des fêtes de Givry. Cette dernière a permis de constater que Les Musicaves ont bien supporté les conséquences de la pandémie de COVID, qui a considérablement perturbé le milieu associatif pendant les deux dernières années.

Un bilan moral et financier satisfaisant malgré le contexte défavorable

Cette assemblée a d'ailleurs porté sur ces deux années, puisque les restrictions sanitaires n'avait pas permis de faire le bilan de 2020.

Bilan qui est d'ailleurs très rapide, puisque le festival a été annulé en avril, juste à temps pour limiter les pertes financières. A ce propos, Philippe Pérousset a tenu à remercier vivement pour leur générosité l'ensemble des partenaires privés et publics, qui ont maintenu leur soutien dans un contexte économique compliqué pour eux. Il a aussi adressé ses remerciements au quatuor « A passionata », qui s'est produit bénévolement en juillet 2020 au Domaine Besson, et qui a permis à l'association de couvrir une partie des frais, qu'elle avait engagés avant de décider l'annulation du festival.

En 2021, l'étau s'est un peu desserré et l'association a décidé en mars d'organiser un festival « estampillé COVID », sans trop savoir où elle allait et avec la nécessité de s'adapter en permanence aux contraintes sanitaires. Au final, malgré les restrictions et une météo capricieuse, le festival a connu une belle affluence. Pour Philippe Pérousset, « 2021 restera un très beau millésime », ce qui a validé le risque pris par les organisateurs.

Côté financier, qui a été présenté par le trésorier, Guillaume Lebras, l'association enregistre pour ces deux exercices un excédent cumulé de plus de 12 000 euros, qui a été obtenu par une maîtrise des dépenses et comme dit plus haut, par le soutien constant des partenaires.

A ce propos, Jean-Marc Joblot, vice-président, a tenu à saluer l'investissement sans faille de la filière viticole depuis 25 ans, et notamment du Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), qui a permis de fédérer les 3 familles du secteur viticole : les viticulteurs, les négoces et les coopératives. Il tient aussi à remercier les 27 viticulteurs, qui contribuent dans l'ombre à la réussite du festival, en aidant au montage et au démontage. Et il espère que le BIVB, malgré les difficultés rencontrées actuellement par le monde viticole, pourra en 2022 subventionner le festival, qui est jugé par beaucoup, comme un « vecteur de notoriété pour les vins de l'appellation »

Un "retour à l'origine", pour l'édition 2022, qui sera la dernière organisée par l'association :

Philippe Pérousset a annoncé que pour la dernière, le festival va revenir aux origines, avec l'alternance entre les deux domaines viticoles (Thénard et Besson), qui avait été abandonnée en 2018, pour raisons économiques. Il a remercié au passage ces viticulteurs d'accueillir le festival, dans 2 « beaux écrins, joyaux du domaine viticole givrotin, d'autant qu'ils ne sont plus vraiment chez eux pendant une semaine ».

L'édition 2022 proposera 11 concerts avec 70 artistes sur 5 jours, avec des concerts gratuits devant la Billebaude et La Cadole, 2 dégustations offertes le jeudi soir et le dimanche matin et la traditionnelle randovino, qui reviendra à Givry. Comme d'habitude, les styles de musique seront variés et en provenance de plusieurs pays. Et bien sûr, le festival renouera avec la partie bachique, qui fait partie de son ADN.

Info-chalon.com reviendra début avril sur la programmation, après qu'elle ait été dévoilée par l'organisation à l'occasion du marché des vins givrotins, qui devrait se tenir le premier week-end d'avril.