Hatha Yoga Club : il reste de la place

Yoga le plus pratiqué en Occident, le Hatha Yoga permet au pratiquant une maîtrise du corps et des sens par la pratique précise et rythmée de postures (asanas en sanskrit) très simples ou plus compliquées.

Trouvant son origine dans des textes anciens, les Yoga Sutra de Patañjali écrits en 200 avant JC, le Hatha-Yoga est inspiré de trois textes traditionnels sanskrits : le Hatha Yoga Pradipika, écrits par un sage hindou du XVème siècle nommé Yogi Svatmarama, la Gheranda Samhita et la Shiva Samhita.

Reconnue dans le Chalonnais pour avoir fait ses preuves à travers ses nombreuses années d'existence, le Hatha Yoga Club a repris ses cours de yoga en septembre 2021 à Chalon-sur-Saône, après la longue période de pandémie.

«Les adhérents ont été heureux de se retrouver, bien qu'un peu moins nombreux», nous raconte Gérard Boscher, le trésorier de l'association.

En effet, ils sont 103 adhérents aujourd'hui contre 150 avant la crise sanitaire. Il reste donc de la place.

Le Hatha Yoga Club est présidé par Marie-Christine De Carli.

Les cours sont dispensés par des professeures diplômées de l'Institut Eva Ruchpaul.

Ce jeudi 10 mars, l'association réunissait son conseil d'administration. Celui-ci est notamment composé de Jean-Noël Moine (secrétaire), Michel Arnoux (secrétaire adjoint), Anne Tourret, Claire Galmiche, Claire Simonet et Sylvie Auzou qui assurait la fonction de trésorière depuis 2008.

«Le montant des adhésions et cotisations annuelles a été évalué au plus juste», précise Gérard.

Association à but non lucrative, le Hatha Yoga Club compte repartir de plus bel et laisser derrière la crise sanitaire, aussi il sera heureux de vous accueillir pour sa rentrée, en septembre 2022.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations pratiques :

Horaires et lieux des cours (1 heure par cours) :

• Mardi de 10 heures 30 à 11 heures 30 et de 12 heures 15 à 13 heures 15 à la Maison des Sports.

• Mardi de 18 heures à 19 heures et de 19 heures 15 à 20 heures 15 à l'Espace Jeunesse de la Rue de la Paix.

• Vendredi de 16 heures à 17 heures et de 18 heures 30 à 19 heures 30 à la Maison des Sports.

Coût :

• 25 Euros (adhésion)

• 3 chèques de 65 Euros encaissés chaque trimestre (cotisation)

Contact :

Courriel (e-mail) : : [email protected]

Site Internet : https://hathayogaclub71.wixsite.com/hathayogaclub