Châtenoy le Royal optimise son patrimoine en créant des Locabox dans une des halles des Rotondes.

Optimiser et faire évoluer le patrimoine inoccupé de la commune, tel a été le choix de la municipalité en créant 38 box dans une halle des anciennes rotondes de la SNCF. D’une surface allant de 2,5 m2 à 47 m2 pour le plus grand, ces box sont destinés à la location.

Il a déjà fallu faire du ̏ménage˝ puis sont entrées en action les entreprises ayant répondues aux appels d’offres. Vincent Bergeret maire de Châtenoy et quelques élus sont venus faire une visite du chantier ce mercredi 16 mars. Visite en présence de Monsieur Simonato pour la maçonnerie, de Fabien Rossignol pour la partie serrurerie, de David Vannier maitre d’œuvre chez Projetia et de Christophe Terrier pour la partie contrôle des travaux. D’autres entreprises interviennent dans ce chantier : l’entreprise Guinot TP pour le génie civil et MCE71 pour l’électricité.

Les 38 box devraient être mis à disposition en juillet prochain, protégés par vidéo alarme. Les locations devraient rapporter des recettes à la commune.

C.Cléaux