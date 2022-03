La commune de Granges élabore son Atlas de la Biodiversité Communale

Après une consultation, la Commune a retenu le bureau d’études Initiative Aménagement et Développement.La réunion de lancement de cette démarche est prévue le 4 avril 2022.

Les élus de Granges ont décidé de se saisir de leurs responsabilités environnementales et de s’engager dans la protection de la biodiversité. Pour ces raisons, ils se sont engagés dans la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale ou ABC en 2021. Cette démarche permet d’acquérir une vision plus stratégique des enjeux de la biodiversité sur la Commune, afin de réaliser des choix respectueux de la biodiversité et de faire évoluer l’occupation des sols. En janvier 2022, l’Office Français de la Biodiversité en charge du suivi de la démarche informait la Commune qu’elle était lauréate de l’Appel à projets.

Un Atlas de la biodiversité communale est un inventaire des milieux et espèces. Il implique l'ensemble des acteurs de la Commune (élus, citoyens, associations, entreprises,....) en faveur de la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité. Au- delà du développement des connaissances, l’Atlas de la Biodiversité Communale vise à sensibiliser les acteurs de la Commune.

Les objectifs poursuivis par les élus de Granges sont les suivants :

- Acquérir les connaissances nécessaires concernant la biodiversité sur le territoire qu’il s’agisse d’espèces menacées, spécialisées ou communes.

- Informer, sensibiliser, communiquer pour la protection de la biodiversité auprès des acteurs œuvrant sur la Commune qu’il s’agisse des habitants, des élus et de la société civile autour des richesses et des enjeux de la biodiversité.

- Sensibiliser les activités économiques et locales présentes sur la Commune.

- Réaliser grâce à cette connaissance des opérations et des aménagements prenant en compte la préservation de la biodiversité sur la Commune.

Pour toutes ces raisons, la Commune de Granges a candidaté au second appel à projets « Atlas de la Biodiversité Communale » porté par l’Office Français de la Biodiversité dans le cadre du plan de relance.

L’ABC se déroulera en plusieurs étapes jusqu’en novembre 2023 afin de permettre au bureau d’études de prendre connaissance du territoire, d’établir un état des lieux et surtout de pouvoir réaliser des inventaires de la faune et de la flore en toutes saisons. Au cours des 20 prochains mois à l’occasion de la réalisation de l’ABC, la Commune offrira aux grangeais et grangeaises de nombreuses occasions de partir à la découverte de la biodiversité de la Commune via des conférences-débats, des actionsd’animations, des animations pédagogiques auprès des scolaires,... Une réunion publique de présentation de la démarche sera très prochainement organisée.

pour tout savoir, c'est par ici