'Bovary', qui veut gagner ses places ?

Tiago Rodrigues écrit sa pièce de théâtre à partir du procès fait à Gustave Flaubert au sujet de son roman Madame Bovary, mœurs de Province. Il y convoque Flaubert qui n’a pas le droit d’intervenir mais qui témoigne et juge son procès dans sa correspondance avec Elisa Schelinger.

Les personnages du roman sont convoqués à la barre du tribunal et rejouent des scènes du roman. Un avocat de la défense et un procureur impérial très prisés, dans le monde parisien, se font face pour combattre, se faire remarquer et en sortir glorieux.

Dans ce tribunal tel un ring de boxe, tous les coups sont permis. On s’attaque d’abord et avant tout à Elle, Emma Bovary, à sa puissance inconsciente à déclencher le désir.

Peu à peu le procès s'emballe, l’avocat et le procureur rejoignent la fiction et se laissent entraîner par leur propre désir, comme l’ont fait tous les hommes du roman.

MERCREDI 6 AVRIL 2022 À 20H - THÉÂTRE PICCOLO

Pour gagner vos places, adressez un mail à [email protected] en précisant vos nom, prénom, commune et votre adresse mail dans le corps du mail.

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Fabio FALZONE - Collectif 7