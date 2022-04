Hier, l’humoriste LA BAJON a subjugué le public du Picolo : pas une minute sans rire !

Déjà connue et suivie sur les réseaux sociaux où ses vidéos cartonnent, l’humoriste LA BAJON était vendredi soir au théâtre Picolo de Chalon-sur-Saône. Elle a embarqué le public dans une mission très très spéciale. Drôle et percutant, tendre et intelligent, le spectacle affichait complet. Oui, mais ! La comédienne a pris le temps de nous parler, avec sa pétulance naturelle, de son nouveau spectacle.

LA BAJON, vous avez dit ?

Formée au cours Simon, la comédienne Anne-Sophie BAJON s’est fait connaitre grâce à ses vidéos sur Internet. Un humour « politico-trash » qui dépoussière la morosité ambiante.

Les internautes sont aussitôt conquis, comme les spectateurs de tout âge qui l’ont vue sur scène : « Elle est drôle, intelligente, pleine d’énergie et de positivité », « Ça fait du bien ! », « C’est cru, c’est sans filtre, c’est parfait ! » entend-on à la sortie de son nouveau spectacle.

Prêts pour l’embarquement ? Direction Mars !

« À peine assis dans la salle, vous faites déjà partie des meilleures personnes de l’humanité, sélectionnées pour pérenniser l’espèce humaine à travers l’univers. Dans quelques minutes, nous décollerons pour Mars. Mais avant de partir, n’a-t-on rien oublié ? La terre est-elle complètement foutue ? A-t-on vraiment tout essayé ? La Bajon se donne moins de deux heures pour rembourser la dette mondiale, supprimer la famine, reloger les SDF, dépolluer la terre, rétablir la paix dans le monde et faire disparaitre votre cellulite. » (site du producteur Anim15 : anim15.com)

Et la salle bondée du théâtre Picolo a contribué, à l’unisson, à la grande œuvre (voir photos ci-après). Mission réussie !

Son nouveau spectacle : Extraterrienne

« À chaque spectacle, on aime se mettre en danger, ne pas se limiter à ce que le public attend, mais lui offrir d’autres horizons », commente l’humoriste.

Accompagnée dans l’écriture par Vincent Leroy, son coauteur, ils trouvent une source d’inspiration inépuisable dans l’actualité et nos politiques. Mais dans Extraterrienne, le regard se place d’un point de vue plus extérieur, comme l’explique la comédienne : « On parlera davantage des gens, moins des politiques, à travers une galerie de personnages hauts en couleur. Certains, comme le militaire, sont emblématiques par leur métier, beaucoup d’autres sont inédits, comme la dame âgée qui ne craint plus de mettre les pieds dans le plat… Autant de visions de la vie actuelle sous différents angles.

« Cette fois, nous avons voulu délivrer un vrai message de fond, mêlé d’émotions. Bon, c’est vrai, c’est le chaos sur Terre : l’après-confinement, les inégalités, les élections merdiques… mais il existe des solutions qui, parfois, sont sous nos yeux. On rit, certes, mais on y trouve aussi un réconfort. Les gens ont besoin de retrouver une liberté de ton et une légèreté. »

Seule sur scène, La Bajon relève le défi du stand-up, ce « sport de haut niveau de l’humour », avec brio. Extraterrienne n’est pas seulement une succession de sketchs qui ne laissent pas le rire retomber, c’est aussi une construction perchée sur un fil directeur aussi original qu’intelligent. Des textes efficaces, et un talent rare pour interagir avec son public. On en sort ragaillardi avec un brin de tendresse au cœur. À voir absolument !

Par Nathalie DUNAND

