Pour le 1er mai, venez chez les maîtres artisans fleuristes « Un été à la Campagne »

Vous trouverez de l’originalité dans les bouquets de muguet et les plus belles fleurs du printemps !

Située 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, ‘Un été à la Campagne’, votre artisan fleuriste vous propose un tout autre univers floral qui est un émerveillement pour les sens. A l’occasion du 1er mai, venez découvrir de l’originalité dans les bouquets de muguet à offrir.

Venez découvrir ces Maîtres artisans fleuristes qui ne manquent pas de talent !

Un été à la Campagne est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 heures et le dimanche matin de 9 h à 13 h, renseignements et commandes : Tél au 03 85 42 95 37.

Publi-information