GOLF -  Trophée Mercedes-Benz : ça roule pour les frères Guilhem et Hugo Ressiguié

Il aura fallu trois birdies aux trous n°1, n°6 et n°13 et une carte rendue sans bogey aux frères Guilhem et Hugo Ressiguié pour dominer le Trophée Mercedes-Benz, disputé en ce dernier jour d’avril sur le parcours du Golf de la Roseraie.

Une compétition jouée en scramble à 2 avec départ en shot gun et dont le classement s’effectuait avec le résultat en net.



Mais peu importe le résultat pris en compte, puisqu’en cette journée printanière les deux élèves de Laurent Seinger et d’Emmanuelle Gerhart étaient les meilleurs. Et ils l’ont montré en remportant aussi bien le brut que le net. En brut, avec un total de 39, ils ont devancé de 4 points le duo formé par Corentin Besse et Thibault Bouyssou, qui, bien qu’auteur de quatre birdies aux trous n°1, n°11, n°15 et n°16, a été handicapé par cinq bogeys aux trous n°3, n°7, n°9, n°13 et n°18. En net Guilhem et Hugo Ressiguié, avec un score de 44, n’ont précédé que d’un point Jean-Christophe et Paul Pichot, la troisième place revenant à Amaury et Arnaud Janin, qui ont fini à trois points.

Une finale au Val de Sorne le 1er octobre

Ces trois équipes ont obtenu brillamment leur billet pour la finale du tournoi, qui aura lieu au Golf du Val de Sorne, à Lons-le-Saunier, le 1er octobre prochain. Car il y aura une grande finale... Explications. Premier distributeur de Mercedes-Benz en France, le groupe Chopard possède des concessions à Auxerre, Belfort, Besançon, Bourg-en-Bresse, Chalon, Chaumont, Dijon, Lons-le-Saunier, Lyon, Mâcon, Nevers, Sens, Troyes, Vesoul, Vienne et Villefranche-sur-Saône. Autant de villes à proximité desquelles le plus souvent se trouve un golf. D’où l’idée d’un grand tournoi avec une épreuve qualificative dans chacun des golfs.

Un concours d’approche et de drive

Parallèlement à la compétition proprement dite, étaient organisés un concours d’approche et un concours de drive. Le premier a vu la victoire chez les dames de Françoise Dumont avec une approche à 6,03 m et chez les messieurs de Yann Morland avec une approche à 6,66 m. Le second a été gagné chez les dames par Annie Poinard avec un drive de 132 m et chez les messieurs par Théo Joby avec un drive de 277 m. Excusez du peu !

Soixante-quinze joueurs en lice

Animée par Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, la remise des prix s’est déroulée en présence de plusieurs représentants du groupe Chopard Mercedes, dont Edouard Mion, directeur des concessions de Chalon et de Dijon, Julien Afonso, responsable du site de Chalon, et Emilie Granger, coordinatrice marketing. « Il y a bien longtemps qu’il n’y avait pas eu autant de monde à une remise de prix » s’est félicité Eric Morin. Il est vrai qu’il y a bien longtemps aussi qu’il n’y avait pas eu autant de monde en lice. Très exactement soixante-quinze joueurs. Venus vivre « une belle journée sans masque », comme l’a souligné Edouard Mion. Avant de faire remarquer que « le golf se cale bien avec les valeurs de Mercedes ».

Une belle journée golfique qui a été également l’occasion pour le groupe Chopard de faire découvrir plusieurs modèles de Mercedes-EQ, la nouvelle gamme de Mercedes-Benz 100 % électrique : du petit SUV EQA jusqu’à la grande berline EQS en passant par le compact 7 places EQB. Et qui s’est achevée par un magnifique buffet servi par Olivier Chevé et son équipe d’Isabelle Traiteur.

Les résultats

Brut : 1. Guilhem Ressiguié (Chalon) - Hugo Ressiguié (Chalon) 39, 2. Corentin Besse (Chalon) - Thibault Bouyssou (Chalon) 35.

Net : 1. Guilhem Ressiguié (Chalon) - Hugo Ressiguié (Chalon) 44, 2. Jean-Christophe Pichot (Chalon) - Paul Pichot (Chalon) 43, 3. Amaury Janin (Chalon) - Arnaud Janin (Bourgogne-Franche-Comté) 41, 4. Frédéric Laugier (Chalon) - Alain Perrault (Chalon) 41, 5. Michel Pernin (Chalon) - Philippe Tremeaux (Chalon) 40, 6. Léandre Planté (Chalon) 39, 7. Corentin Besse (Chalon) - Thibault Bouyssou (Chalon) 39, 8. Philippe Landrot (Chalon) - Philippe Marc (Chalon) 39, 9. Denis Pabiszak (Chalon) - Jean-Marc Baratcabal (Chalon) 39.

Gabriel-Henri THEULOT