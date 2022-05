Pour la 2ème année, la mairie et le CCAS de Virey le Grand ont organisé la journée de sensibilisation au handicap.

Une journée sur le handicap avec des temps forts comme la présentation faite par Sandra Coudray du Pôle Enfance Handicap 71. Le rôle du PEH 71 est de favoriser l’inclusion des enfants dans les lieux de droit commun, les temps méridiens, le périscolaire, les crèches, les séjours en milieux ordinaires. C’est aussi l’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif et la formation des professionnels de l’enfance, en allant encore plus loin par le soutien d’initiatives comme celle de Virey le Grand, et par des projets innovants pour travailler avec les collectivités, les élus, les CCAS. Le Pôle Enfance Handicap 71 comprend une équipe d’éducateurs spécialisés, de psychologues, d’assistantes de service social et d’un secrétariat au service des parents et des professionnels de l’enfance.

Guillaume Thiebaut maire de Virey, Annie Lombard vice-présidente du Grand Chalon, déléguée à l'action solidaire, des élus et des membres du CCAS de la commune étaient présents au lancement de cette journée dont le matin était consacré aux échanges, à l’information. Sandra Coudray du PEH 71 était là pour répondre aux questions et interrogations du public, elle avait apporté de nombreux jeux de formation, livres pour enfants qu’ils soient sensoriels ou visuels et même sonores pour étayer ses explications.

L’après-midi était plus tourné vers les jeux et les ateliers en famille.

Le CCAS avait prévu une petite restauration et une buvette.

Un enfant reste un enfant, il a droit au même regard, à la même attention, à la même affection et c’est notre devoir d’adultes de faire en sorte que chacun d’entre eux puisse vivre sa vie d’enfant et d’accepter leur différence qui est parfois une force pour entrer dans le monde des adultes. Regarder ces enfants comme les autres, c’est avant tout se regarder avec chacun nos différences. C.Cléaux