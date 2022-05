Givry retrouve sa journée citoyenne

Voici le communiqué que nous a transmis la Mairie givrotine :

« La Journée citoyenne 2022 « J’aime Givry Propre ! » aura lieu le samedi 21 mai de 8h30 à 12h.

Le rendez-vous est fixé à la Mairie à 8h30, côté Parc Georges Laporte. Devenez acteurs du « mieux vivre ensemble » : vous êtes tous conviés à participer à cette action dont le thème est « nettoyer la nature » !

Des sacs poubelles et quelques pinces seront fournies, pensez bien à apporter vos gants et vos gilets réfléchissants afin d’optimiser votre visibilité.

Des associations givrotines, le Rucher école avec ses abeilles et la Médiathèque proposeront toute la matinée des animations et expositions dans le parc Georges Laporte. Café d’accueil et verre de l’amitié offerts.

Pour la bonne organisation de cette opération, vous pouvez vous inscrire :

en ligne sur https://forms.gle/S5UajwWZb8n8BbUs5

en vous rendant directement à l’accueil de la Mairie

Plus d'informations au 03 85 94 16 30 ou par mail [email protected] »