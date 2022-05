Les bénéfices du concert d'Yves Jamait iront à la recherche sur les cancers pédiatriques

La première action caritative de l'association chalonnaise « Lumière, la scène s'engage »

L'association chalonnaise « Lumière, la scène s'engage » a été créée pendant la pandémie de COVID par Claire Denay, Présidente de l'entreprise chalonnaise « D2P spectacles », qui diffuse et organise des spectacles sur la Bourgogne Franche-Comté.

L'objectif de cette nouvelle association est de créer et organiser des événements culturels au profit de toutes actions, relevant de l'intérêt général. Elle souhaite ainsi mettre en valeur les compétences et les talents locaux, en plaçant la culture au service de toutes les actions relevant de l'intérêt général, et notamment des actions sociales, médicales et humanitaires.

Les bénéfices iront à l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants soignés à l’hôpital William Morey.

Pour sa première action, l'association « Lumière, la scène s'engage » a tout naturellement souhaité aider l'association givrotine « Le Rêve de Marie Dream », qui lutte depuis 2016 contre les cancers pédiatriques.

Et pour cette première, l'intégralité des bénéfices réalisés contribueront à financer une partie des soins, que l'association a mis en place au sein de l'hôpital chalonnais, à savoir :

3 heures de sophrologie par semaine (au lieu de 2 en 2021) qui sont prodiguées par la sophrologue Saint-Désiréenne, Valérie Du Closel

3 heures de réflexologie par semaine, qui sont assurées par la châtenoyenne Laurence Mouraux, et qui sont une nouveauté 2022

des ateliers artistiques, qui seront animés chaque semaine par l'art thérapeute givrotine Sabrina Vailleau-Lanni et qui seront là aussi une nouveauté de cette année.

Le choix de l'artiste Yves Jamait n'est pas un hasard !

Déjà, parce que l'artiste dijonnais est de la région, mais aussi parce qu'il est déjà énormément impliqué dans des actions caritatives. Depuis 20 ans, il est en effet le parrain de l'association « Grand dire », qui a été créée pour venir en aide à Titouan Poincin, qui souffre depuis sa naissance d'une maladie auto-immune non identifiée. (voir notre article du 11 mai su Yves Jamait)

Et enfin, parce que ce spectacle permettra aux spectateurs de déguster la compilation des 8 albums qu'à écrits l'auteur-compositeur-Interprète, qui est accompagné depuis de nombreuses années par Samuel Garcia (accordéon et clavier) et Didier Grebo (percussions)

Il reste encore quelques places pour ce concert

Les personnes intéressées peuvent encore réserver, dans la limite des places disponibles, leurs billets auprès de l’Office de tourisme et des congrès du Grand Chalon (sur place ou sur le site internet) ou sur le site de l'association

A noter également que le chanteur se rendra ce jeudi 19 mai à partir de 17h à l’Espace culturel du Leclerc de Chalon, pour une rencontre assortie d’une séance de dédicaces.

En pratique :