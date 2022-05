Clin d'oeil à Alison

Alison Conry et Arthur Chavignon ensemble depuis 2016 franchiront le grand bond en avant au mois de juillet. Parents de Nathan et Gabriel, âgés de 3 ans et 8 mois, ce samedi, les amies d'Alison lui ont réservé une petite surprise. Entourée de ses témoins, sa meilleure amie Leslie Calmand et sa sœur Maud, ainsi que sa belle sœur Julia Molina , la future mariée a participé à de nombreux défis tout au long de la journée et s'est amusée jusqu'au bout de la nuit.