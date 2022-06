Plus de 28000 personnes aidées par la Croix Rouge dans le Chalonnais en 2021

Un bilan évidemment marquée par la pandémie du Covid qui s'est poursuivi sur l'année 2021. La Croix Rouge a participé au centre de vaccination de Chalon dès son ouverture le 18 janvier. Pendant 6 mois, les secouristes et les bénévoles se sont relayées pour assurer la surveillance post-injection et être prêt à intervenir en cas de réactions. Ce sont pas moins de 25000 personnes accompagnées dans ce cadre, également pour rassurer, écouter ou expliquer. Les actions liées au Covid concernaient aussi la Cellule Territoriale d'Appui à l'Isolement, l'association étant référente de ce dispositif de l'Etat, avec 34 familles assistées pour leur amener des courses quand elles ne pouvaient le faire. Enfin les bénévoles sont intervenus en renfort des salariés du SSR Marguerite Boucicaut dans le cadre des Médiateurs Lutte Anti-Covid, intervenant sur tout le département pour dépister dans des clusters ou sensibiliser la population aux gestes barrières.



Mais une crise en chasse une autre et les bénévoles sont de nouveau présents pour les déplacés ukrainiens, avec déjà plusieurs missions d'assistance à l'hébergement des déplacés au Château de la Loyère, avec 300 personnes accueillies.



L'activité secourisme a été marquée par un premier semestre relativement calme du fait des restrictions, tout en étant un fort engagement des secouristes au centre de vaccination. 70 dispositifs de secours ont tout de même été réalisé, sur des évènements de toute taille, des compétitions sportives, des festivals, des évènements populaires, tels que Chalon Dans La Rue, les Guinguettes du Port Villiers ou bien encore le Rallye de la Côte Chalonnaise. L'association rappelle qu'elle est la seule agréée en Saône et Loire, pour effectuer les évacuations de blessés vers l'hôpital permettant une prise en charge complète et rassurante pour les victimes.



En matière de formations aux gestes de premiers secours, l'année a également été contrainte mais avec un bilan de 280 personnes formées, au PSC1 ou lors d'initiations. L'occasion de revenir sur un évènement d'ampleur en mai 2021, avec l'initiation de tous les élèves de l'école de Dracy-le-Fort lors d'une journée, avec un programme adapté selon leur âge. Un beau moment de partage et des enfants ravis de cette journée, qui retrouvaient également une activité extérieure après le Covid. Ce moment a aussi permis de féliciter et remercier Catherine Dupé pour son engagement de plus de 10 ans, en tant que responsable de la formation, qui passe la main.



2021 a aussi été marqué par plusieurs opérations d'urgence : inondations à Louhans en juillet avec le renfort d'équipiers de Chalon. Tempête lors de Chalon Dans La Rue, où les bénévoles assistées de la Police Municipale ont évacuées et mis à l'abri 255 personnes, dont les tentes installées à l'hébergement temporaire s'étaient pour la plupart envolées. Incendie d'un immeuble en juillet également, avec la prise en charge des personnes évacuées en attendant leur relogement. Et enfin l'aide aux naufragés d'un TGV ayant subit un accident en novembre, pour leur transbordement dans un autre train. Ces différentes missions rappellent le rôle primordial de la Croix Rouge en soutien des pouvoirs et secours publics.



Sur le volet des actions sociales, les besoins ont explosé. Les bénéficiaires de bons alimentaires ont doublé en 2021, illustrant les difficultés sociales en hausse pour plus de 850 personnes. La Ville de Chalon a apporté son soutien financier pour ces aides. Les équipes dédiées au 115 ont mis à l'abri près de 70 personnes, dont plusieurs relevant du dispositif Réseau VIF, dans le cadre de violences intra-familiales.

Le samu social a poursuivi ces maraudes hivernales mais aussi toute l'année à un rythme adapté. Plus de 250 personnes ont été rencontrées lors de 109 maraudes, pour une aide alimentaire mais aussi c'est surtout un lien social important pour des personnes qui décrochent de la société.



La Vestiboutique d'Ouroux sur Saône a pu continuer son activité malgré les complications du Covid, offrant des articles de seconde main à bas coût. Ce sont aussi des opérations de soutien à des personnes dans le besoin, ou aussi à des victimes d'incendie qui perdent tout. La Croix Rouge rappelle que les mairies peuvent la contacter pour apporter une aide d'urgence (jour et nuit) pour ces sinistrés, en ouvrant la vestiboutique et en donnant des vêtements de première nécessité. Une nouvelle offre de coiffure solidaire permet de développer les aides sur ce lieu.



Enfin, les bénévoles ont souligné la belle opération des boîtes de Noël reconduite grâce à l'engagement d'Anaïs Secoué, avec la récolte de plus de 1500 boites. Elles ont été distribués aux bénéficiaires des actions sociales mais aussi à plusieurs associations solidaires sur le Chalonnais.



Enfin cette soirée était aussi l'occasion de remercier Claude Lelong, qui a officié pendant 15 ans en tant que trésorier. Une ovation pour ce travail de l'ombre pourtant indispensable et nécessaire pour que les actions soient menées.



Les élus présents ont soulignés l'engagement des bénévoles et la présence quotidienne de la Croix Rouge sur le terrain.



M. Legourd, adjoint au maire de Chalon, soulignait le soutien continuel de la Croix Rouge à la population, et rappelait le soutien de la Ville à l'association. La Croix Rouge soutient les actions des autorités municipales sur de nombreux dispositifs indispensables aux habitants.



Mme Lombard, vice présidente du Grand Chalon, a remercié les bénévoles pour leur travail constant et notamment dans le cadre du réseau VIF ou des maraudes.



Le sous-préfet de Chalon, Olivier Tainturier, évoquait le professionnalisme des bénévoles, particulièrement forte à Chalon. Le bilan rappelle combien l'action des bénévoles est un soutien pour les services de l'Etat, qui savent compter sur la Croix Rouge, dans toutes les situations. Il souligna l'adaptabilité et la grande force d'action de l'association.