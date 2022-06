Le 27e Marché de la Création a lieu en ce moment sur les quais de Saône

Organisé par le Lions Club Chalon Saôcouna, en présence de sa Présidente Bénédicte Vesval, le 27e Marché de la Création (au profit d’Handi Chien et des œuvres sociales) a pris place sur les quais de Saône. Cette année, c’est une quinzaine d’ exposants qui vous proposent de découvrir leurs créations.

Dès son ouverture, ce dimanche matin, ce marché était déjà très fréquenté. Vous trouverez les créations de : Be Yourself (création de graphisme personnalisé), Tiphaine Ruget (graphiste, illustratrice et textile designer), Les trésors de Nanie, Petits Pois Coton (Créatrice de douceurs), Aquarelles Pierre Patenet, ASBougies, Maja Ouwerkerk, Chapeaux Elé-gants, Fantaisie d’Aiguilles, Vanessa Vaché (création artisanale de bijoux en matière naturelles), Fanfan (Créatrice en tout genre avec vinyle laqué perforé), Créas d’arts et d’ailleurs (bijoux faits main), Gérard Lebeaux (Vitrail), François Lenormand (Sculpteur de métaux), Pô d’ouce (Les savons de l’ânesse Aphrodite).

L’Association Toujours Femme (Aide aux femmes face au cancer) et La Régie de quartiers de l’ouest chalonnais dans le cadre de son atelier d’insertion A2Mains, dédié à la fabrication de meubles et d’objets en carton/bouchons étaient également présentes.

SBR