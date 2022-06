La Fête de la musique givrotine est passée entre les gouttes !

Malgré les incertitudes liées à la météo et après deux années blanches dues au COVID, la municipalité de Givry avait décidé de maintenir l'édition 2022 de la Fête de la musique, qui s'est déroulée hier soir. Et elle a finalement eu raison, même si le temps incertain a probablement dissuadé les givrotins de participer en nombre à cette fête.

Ce sont d'ailleurs ces mêmes incertitudes qui ont conduit le Salon de Grégoire et la Billebaude, à rapatrier dans un lieu couvert les orchestres qu'ils avaient conviés. Cette décision tout à fait compréhensible n'a néanmoins pas permis aux givrotins de bénéficier de cette ambiance musicale, si caractéristique de la Fête de la musique.

Seul le groupe amateur givrotin, Shades of one, qui avait été convié par la Municipalité, est resté dehors, sur le parvis de la Halle. Le public qui avait fait le déplacement a ainsi pu apprécier sa prestation, qui était une de ses premières jouées en public, et qu'il a assurée malgré deux défections de musiciens, dont une de dernière minute.

Enfin, comme c'est de tradition pour la Fête de la Musique, l'Harmonie municipale givrotine à joué devant les résidents de la Résidence Autonomie des 7 Fontaines, qui là aussi, par précaution, ont dû abandonner les jardins pour se mettre à l'abri dans le hall.

Voici le reportage-photo d'Info-Chalon.com