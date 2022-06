Un partenariat qui permet de « passer directement de la graine à la bouche »

Samedi matin, les clients de la Boulangerie «'l'Enfance du pain », située rue de la République à Givry, ont pu découvrir les produits proposés par « Terres de Moulin Madame ». Cette jeune entreprise givrotine commercialise depuis près de 3 mois les farines et les pâtes, qu'elle fabrique elle-même, à partir de céréales cultivées sur 13 hectares de terres agricoles, situées sur les communes de Givry et Dracy-le-Fort. (voir notre article de mars 2022)

La présence de sa Directrice commerciale, Marie-Christel Ducrot, devant la boulangerie givrotine, fait suite au souhait de Karine et Yannick Ressy, qui ont repris la boulangerie il y a un an, de « faire du circuit court », en choisissant d'opter pour des farines produites à côté de chez eux.

Ce partenariat est l'occasion pour le couple givrotin de lancer deux nouveaux pains, qui viendront compléter la gamme qu'il propose déjà, et qui est fabriquée uniquement à partir de farines certifiées en agriculture biologique. Il s'agit du « Campagne de Givry », qui est réalisé à partir de farine de campagne (bise ou T80) et du « Complet », réalisé à partir de farine au son ou intégrale. La différence entre ces deux farines se situe au niveau de leur densité en son. Pour mémoire, ce dernier constitue l'enveloppe du blé et est riche en fibres, protéines, minéraux, vitamine B et composés antioxydants.

Outre la commercialisation de ces deux nouveaux pains, la boulangerie proposera aussi à la vente les farines produites par « Terres de Moulin Madame ».