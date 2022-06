L'équipe des Musicaves veut finir en beauté, à l'occasion de sa 25ème et dernière « vendange ».

L'association des Musicaves est décidée à tout mettre en œuvre pour marquer comme il se doit la fin de son histoire, et faire de cette 25ème édition un moment inoubliable de musique et de convivialité

Le 10 mars 2022, Philippe Pérousset, Président des Musicaves, annonçait que l'édition 2022 marquerait la fin « d'une belle aventure humaine, musicale et bachique, qui aura duré 25 ans, avec de grandes émotions et de la camaraderie. » Il a en même temps fait part de la volonté de l'équipe organisatrice de finir en beauté, avec un programme musical de qualité, la présence de 27 viticulteurs givrotins et de 3 caves coopératives, de nombreux clins d’œil au passé et certainement beaucoup d'émotions.

Dans ce cadre, une des premières décisions qui a été prise, a été de revenir au format existant jusqu'en 2018, à savoir une organisation sur les deux sites givrotins historiques, le Domaine Besson et le Domaine Thénard. Durant 5 jours, le festival 2022 proposera dans ces deux magnifiques écrins, 11 concerts, avec des musiques du monde teintées de blues, folk, jazz, rock, funk, électro et classique, 2 apéritifs-concerts, 1 randovino et 2 dégustations gratuites, auxquels viendra s'ajouter la soirée cinéma du lundi.

Les bénévoles et les techniciens, qu'Info-Chalon.com a rencontrés hier, ont confirmé que tout le monde allait « y mettre tout son cœur pour finir en beauté et offrir aux festivaliers une très, très belle édition 2022, avec une programmation flamboyante. »

Ils espèrent juste que le public sera au rendez-vous pour partager ensemble ces derniers moments musicaux et bachiques. Ce qui semble bien parti, selon Philippe Pérousset, qui nous informait hier qu'il restait peu de places disponibles pour les tempos 1 et 2 de mercredi et jeudi soirs, qui se dérouleront au Domaine Besson. La météo semblant être plutôt favorable, il pense aussi que de nombreuses personnes participeront aux concerts programmés les jours suivants. C'est pourquoi, il invite ceux qui n'ont pas encore de billets à les réserver en amont sur le site de l'association, car pour lui, «une réservation sur Internet prend une minute, alors que la queue pour acheter une place le jour même, risque de durer beaucoup plus longtemps... »



Voici le programme, que chacun pourra bien sûr retrouver sur le site de l'association, où il pourra aussi réserver ses places. https://festival-les-musicaves.fr/

Lundi 27 juin à 19h30 au Mégarama de Chalon: « A Chiara », troisième film de Jonas Carpignano

Mercredi 29 juin : Tempo 1 au Domaine Besson

20h30 : Prélude avec un concert en sortie de résidence de création de 4 jours de 4 étudiants du Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Chalon, qui seront encadrés par Robinson Khoury, tromboniste que l'on retrouvera le 1er juillet avec le groupe SARAB

21h00 : Still Moving : Une musique dépouillée, intense et profonde, qui est à la croisée de la country, du delta Blues et de la tarentelle

Jeudi 30 juin : Tempo 2 au Domaine Besson

20h00 : Nesrine :Une musique féline et généreuse, une voix aérienne, sensuelle et envoûtante, qui jette des ponts entre les deux rives de la Méditerranée

21h30 : dégustation de vins offerts par les viticulteurs de Givry

22h30 : Crimi : Des chansons siciliennes revisitées façon funk avec une bonne dose de rai.

Vendredi 1er juillet :

18h00 : Apéritif-concert à la Billebaude par les « 5 oreilles »

Tempo 3 au Domaine Thénard :

20h30 : Sarab : Sonorités orientales, envolées jazz, énergie rock, dans une fusion captivante, originale et résolument moderne

22h30 : BCUC ou Banta Continua Uhuru Consciouness (l'homme en marche vers la liberté de conscience). Rythmes et chants traditionnels en zulu ou sotho, hip-hop et punck-rock, le groupe de Soweto aborde sans filtre les questions identitaires et sociales, avec énergie et spontanéité

0h30 : dancefloor avec Superparquet, pour qui la bourrée n'est pas une tradition figée et les gwerz des fest-noz n'ont rien à envier à la transe habituelle des dancefloors

Espace Bar et restauration de 20 heures à 3 heures du matin avec la présence des commerces givrotins : La Billebaude, Pâtisserie Brie, La Chèvre de Russilly, Clos des Flaveurs, Au Croissant de Lune, Maison Minori, Le Salon de Grégoire

Samedi 2 juillet :

Tempo 4 au Domaine Besson:

11 heures au Domaine Besson : Quatuor Voce et ses 4 archets et 16 cordes sensibles, avec Schubert et Debussy au programme pour leur retour à Givry. Frissons garantis sous le platane séculaire du Domaine Besson.

Rando vino, qui revient sur les terres givrotines à 15 heures et propose une découverte du vignoble givrotin, avec un verre à la main. (Complet)

18 heures : Apéritif Concert devant le restaurant « La Cadole » par les « 5 oreilles »

Tempo 5 au Domaine Thénard:

20h30 : Trans Kabar : Une musique métisse, hybride, issue d'une infusion de Maloya, rock et free-jazz,

22h00 : Cimafink : ce groupe fusionne un funk de tous les diables, teinté de hip hop et de soul, sur des rythmes afro-cubains. Une musique diablement festive et dansante

0h30 : Dancefloor avec DuOud & Guests : Un cocktail « arabo-électrique » avec des invités « souvenirs », qui devrait dynamiter la fin de soirée...

Espace Bar et restauration de 20 heures à 3 heures du matin avec la présence des commerces givrotins : La Billebaude, Pâtisserie Brie, La Chèvre de Russilly, Clos des Flaveurs, Au Croissant de Lune, Maison Minori, Le Salon de Grégoire

Dimanche 3 juillet :

Tempo 6 : 11 heures au Domaine Besson : Trio Zadig pour un final plein de fraîcheur, d'audace et d'émotions avec deux œuvres arrangées pour trio par Camille Saint Saens : Pièce de clavecins en concert de Rameau, Orpheus de Liszt et trio opus de Brahms.

Dégustation de vins offerts par les viticulteurs givrotins.

Pour plus d'informations ou pour réserver : https://festival-les-musicaves.fr/