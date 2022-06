Une édition 2022 des Montgolfiades malmenées encore par les orages

La ville de Chalon-sur-Saône comptait tant marquer le coup ce week-end entre l'édition 2022 des Montgolfiades et les feux de Saint-Jean. La plupart des animations ont du être annulé ce samedi soir pour cause d'alerte orange aux orages et ce dimanche, le temps n'était pas à la fête à la Prairie Saint-Nicolas. Une douloureuse impression de bis-repetita lorsqu'il s'agit d'évoquer les Montgolfiades. En attendant, un premier vol a eu lieu aux aurores ce samedi matin pour le plus grand bonheur des participants.

