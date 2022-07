Tour de France (10ème étape) : Des rebondissements à foison ce mardi sur l'étape du Tour

Tadej Pogacar conserve pour 11 secondes son maillot jaune à l'issue de l'étape du jour. Lennard Kämna, le cycliste Allemand, s'est engouffré dans l'échappée du jour et effectue une remontée épique dans le classement, grignotant 19 places et se place désormais à quelques secondes du maillot jaune. Le Danois Jonas Vingegaard reste sur le podium. En s'imposant à Megève, Magnus Cort Nielsen signe sa deuxième victoire sur le Tour de France. Pas de changement non plus pour les autres maillots. A noter que l'étape a été marquée après l'intrusion de manifestants sur le parcours au point de neutraliser la course. Il s'agit de militants du collectif "Dernière rénovation", organisation qui entend lutter contre le dérèglement du climat dans le monde, fustigeant ce que ses adhérents appellent "l'inaction climatique". Neuf de ses membres ont décidé de bloquer la route les Alpes, provoquant l'arrêt total du peloton.