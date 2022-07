Deux nouvelles sages-femmes à Chalon Sur Saône

Coline Mazoyer, diplomée depuis maintenant 8 ans, exerce depuis de longues années à la maternité du Creusot avec sa collègue Marion Servy. Toutes deux chalonnaises ont pris la décision de rejoindre le cabinet piloté par Céline Vincent et Florence Lhuillier à Chalon sur Saône, cabinet dont la réputation n'est plus à démontrer avec les présences également de Delphine Kirche, infirmière-puéricultrice et Ana Barbos, pédiatre. Un renfort qui vient en complément de leur temps de travail au Creusot, précise Coline Mazoyer.

Agées respectivement de 32 et 27 ans, c'est une petite touche de fraîcheur qui va rejoindre l'Impasse André Breton à Chalon sur Saône.

A compter du 2 septembre, elles seront joignables au 06 51 51 43 45

Petite spécificité pour Coline avec la pratique de l'acupuncture, bien connue dans la lutte contre les troubles digestifs et le soulagement des douleurs, en plus du suivi de grossesse, la rééducation traditionnelle post-accouchement, le suvi gynécologique et contraceptif.

Laurent Guillaumé