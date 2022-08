Les intercommunalités d'Outre-Mer se donnent rendez-vous en septembre à Chalon-sur-Saône

Elles sont accueillies par Sébastien Martin, président du Grand Chalon et d’Intercommunalités de France, et ont pour thème général « Les capacités et pouvoir d’agir des intercommunalités d’Outre- mer à l’aune des transformations des territoires ».

e questionner et susciter le débat sur ce qu’est la mission d’un élu intercommunal aujourd’hui, aborder la complexité des sujets fonciers et de planification ou encore nourrir les réflexions sur les grands enjeux de la transition écologique et énergétique dans les territoires d’Outre-mer, le choix des séquences résonnent avec les préoccupations de premier ordre des intercommunalités d’Outre-mer.

Alternant témoignages d’élus et techniciens des collectivités d’Outre-mer et du Grand Chalon et bénéficiant de l’appui d’experts (Intercommunalités de France, Cerema, Anel, ...), les journées d’Interco’ Outre-mer mobilisent des intervenants aux profils divers qui contribuent aux réflexions à caractère politique et stratégique pour lesquelles une large place est laissée aux débats et à des temps de visites de sites d’intérêt communautaire du Grand Chalon.

Est attendue une délégation d’une soixantaine d’élus et de techniciens de La Réunion, de Mayotte, Martinique, Guadeloupe et de Guyane. Les journées sont également ouvertes au élus et techniciens du Grand Chalon et de ses communes membres, ainsi qu’aux institutions, associations d’élus et pouvoirs publics nationaux .

A propos d’Interco’ Outre-mer : Interco’ Outre-mer fédère les intercommunalités et structures à vocation intercommunales des territoires de Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion et Mayotte. Elle offre un cadre privilégié́ d’échanges grâce à la grande diversité́ façonnée par des contextes géographiques, environnementaux, économiques, sociaux, culturels qui, loin d’être un handicap, se révèle être une opportunité́ riche de rencontres et d’échanges. Mener des actions pour des causes communes et faire face aux défis et enjeux auxquels sont confrontés les territoires d’Outre-mer, telle est la mission de l’association. Les Journées Interco’s sont un temps fort de la vie de l’association. Une occasion pour les élus et techniciens de se retrouver et d’échanger avec leurs homologues d’Outre-mer et de métropole.