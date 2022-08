ARNAQUE - Un fidèle lecteur victime de prélèvements frauduleux... mais la banque tarde un peu .. beaucoup

Au retour des vacances, notre lecteur a naturellement dépouillé son relevé bancaire et s'est étonné de s'être retrouvé amputé de 984 euros pour des travaux d'isolation (non réalisés ni même imaginés). Un prélèvement réalisé en toute quiétude sans que la banque ne relève l'arnaque. Sauf que là, où le client s'étonne des pratiques, c'est qu'un deuxième prélèvement d'une somme quasi identique a suivi quelques jours plus tard, cette fois-ci suspendu pour suspicion de fraude. Alors naturellement, notre lecteur s'est étonné du jugement pour l'un et pas pour l'autre, demandant des comptes à son banquier.

Se rendant à la banque, notre lecteur a demandé les suites que l'organisme financier entendait donner... et la réponse s'est voulue plutôt vague. Un dépôt de plainte a été déposé auprès du commissariat de police le plus proche. Une mésaventure qui pousse notre lecteur a interpellé les lecteurs d'info-chalon.com et les appeler à la plus grande vigilance sur des prélèvements effectués en toute liberté.

L.G