Travaux d’aménagement d’une classe "Unité d'Enseignement en Elémentaire Autisme (UEEA)" à l’école Ruisseau Mauguet de Saint Rémy.

Florence Plissonnier maire de la commune, Brigitte Martin adjointe, David Desroches chef de service enfance/jeunesse/vie scolaire, Fabrice Dumoulin responsables des bâtiments, Mélanie Legée directrice générale des services et Christelle Desvignes directrice des services à la population, ont fait le point des travaux réalisés dans les 3 écoles de Saint Rémy avant la rentrée scolaire de jeudi 1er septembre.

Ecole Ruisseau Mauguet :

Le plus gros des travaux a été d’aménager une classe pour recevoir des enfants autistes. Ces travaux sont surtout destinés à protéger l’enfant et lui permettre de trouver un environnement qui lui correspond. Pour prévenir contre certains accidents, des protections ont été installées au niveau des radiateurs, pour éviter la vue depuis l’extérieur des occultations partielles ont été posées aux fenêtres, le sol, les murs et les éclairages ont été refaits selon certaines préconisations pour le bien-être des 7 enfants qui devraient fréquenter l’école.

Les bardages et les chéneaux de l’école élémentaire ont été refaits.

Ecole Henri Clément :

La réparation des chéneaux, l’entretien de la plomberie, la réparation des fuites, des volets roulants, tout était nécessaire et relativement simple à mettre en œuvre. La fermeture prévue d’une classe a nécessité de déménager du mobilier afin de recentrer les classes excentrées dans le but de limiter le chauffage du bâtiment. Il a été procédé au retraçage des jeux dans la cours et au montage du nouveau mobilier pour les classes.

Ecole Lucie Aubrac :

L’école Lucie Aubrac, à l’image de l’école Henri Clément, a fait l’objet des mêmes travaux de zinguerie, de remise en état de la cour et d’une fermeture de classe.

Les 3 écoles ont bénéficié d’un renforcement d’isolation sur les circuits de chauffage par un calorifugeage des tuyaux, ceci dans le cadre des aides portées par l’EDF via la CEE.

Des écoles prêtes à accueillir les élèves jeudi matin 1er septembre pour la saison scolaire 2022/2023.

C.Cléaux