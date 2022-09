COVID-19 - En Bourgogne-Franche Comté, l'ARS appelle à garder les bons réflexes au retour de vacances

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :

Une rentrée sous le signe de la vigilance et du rappel vaccinal

Faire son rappel vaccinal lorsqu’on est concerné, garder les réflexes de prévention en toutes circonstances : des bonnes résolutions de la rentrée à mettre en œuvre sans délai, alors que l’épidémie de COVID-19 reste d’actualité en Bourgogne-Franche-Comté.

L’épidémie, qui avait atteint un plancher au cours de la période précédente, s’inscrit dans une tendance à la baisse progressive ces derniers jours. L’incidence en population générale, à 170 cas pour 100 000 habitants à l’échelle régionale, montre cependant que le risque n’est pas derrière nous et qu’une nécessaire précaution collective demeure, d’autant que le taux de positivité des tests avoisine toujours les 20%.



Dans le contexte de reprise des interactions sociales liées à la rentrée, l’ARS martèle de nouveau les messages-clés de la lutte contre l’épidémie :

-adopter en toutes circonstances les gestes barrières, et en particulier le port du masque quand il y a du monde, dans les transports en commun, en présence de personnes fragiles, dans les espaces clos, et évidemment en cas de symptômes.

-se faire vacciner sans attendre lorsqu’on est éligible à la deuxième dose de rappel.

Pour mémoire, le deuxième rappel vaccinal concerne :

-les plus de 60 ans ;

-les personnes de 18 à 60 ans à risque de forme grave ;

-les femmes enceintes dès le 1 er trimestre de grossesse ;

-les personnes dans l’entourage de personnes vulnérables ou immunodéprimées ;

-tous les professionnels de santé, quel que soit leur âge ;

-l’ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social ;

-les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables ;

-les professionnels du transport sanitaire, ainsi que les pompiers.

Depuis le début de l’épidémie, en Bourgogne-Franche-Comté, 6 723 personnes sont décédées de formes graves de la maladie en établissements de santé ; 2 512 personnes en établissements médico-sociaux.