L'UTB Chalon redémarre en fanfare

UTB redémarre en fanfare. Le 7 octobre à 14h30 à la Maison des Syndicats, nous accueillons Adriano Farano qui a créé Pane Vivo et il nous parlera du pain qui fait du bien. Cet été il a eu les honneurs dans Libé, le Monde et le Washington Post.



ACCESSIBLE A TOUS GRATUITEMENT – VENEZ DÉCOUVRIR L'UTB A CETTE OCCASION

Grand amateur de pain, Adriano Farano se voit conseiller un régime sans gluten. Impossible pour un Italien ! Ancien journaliste, il démarre alors une enquête pour résoudre une véritable énigme : comment l’aliment le plus emblématique de l’histoire humaine a-t-il pu devenir si mauvais pour notre santé ?

Avec Je ne mangerai pas de ce pain-là (Rouerge, 2020) il dénonce les déboires du conglomérat agro-boulanger et dessine les contours du pain du futur. Puis, avec Le pain rassis, dix façons de le préparer (Epure, 2021), il redonne des lettres de noblesse au pain rassis, en dévoilant des recettes délicieuses. Oui, parce qu’Adriano Farano, entre temps, s’est reconverti en boulanger. Son pain qui fait du bien, Pane Vivo, expédié par abonnement aux quatre coins de la France, convient même aux hypersensibles au gluten et aux personnes qui souhaitent une alimentation à indice glycémique bas.



Le 21 octobre Robert Kasprzyk nous parlera de L'enfance de la Résistance 1940 1942, à la Maison des Syndicats



ACCESSIBLE A TOUS – NON-ADHÉRENTS ENTRÉE 5€

« L’enfance » de la Résistance 1940-42 des individualités ou de petits groupes pratiquent l’espionnage militaire de l’occupant, organisent la distribution de tracts..

1941: l’entrée du parti communiste dans la Résistance donne lieu à une forme particulière de Résistance: les attentats contre l’occupant.

A Londres, de Gaulle n’a que très peu de liens avec ce qui se passe en France. Par ailleurs, jusqu’en 1942, une bonne partie de la Résistance arrive à concilier fidélité au maréchal Pétain et Résistance contre l’occupant. C’est la Résistance maréchaliste, longtemps occultée par les gaullistes et les communistes.

Et le 29 novembre nous accueillerons Jean François Kahn 14h30 16h toujours à la Maison des Syndicats qui évoquera "Les Mémoires d'outre Vies.



OUVERTE A TOUS – NON ADHÉRENTS ENTRÉE 5 €

Dans quelles conditions et au milieu de quelles incroyables difficultés afin de créer deux journaux qui vont s’imposer en tête des ventes au numéro – bien que je ne dispose moi-même d’aucun moyen matériel – et le récit des combats que nous allons mener, des attaques que nous allons subir, des victoires que nous allons remporter et des haines que nous allons récolter, non parce que nous avons eu tort, même si c’est arrivé, mais chaque fois que nous avons eu raison (référendum européen, guerre d’Irak, intervention en Libye, montée de l’islamisme et du terrorisme, centralité de la question de l’immigration et de l’insécurité, effets gravement pervers de la logique néolibérale), second volume plus hard que le premier, récit rythmé, hélas, de rages et de fureurs, mais que désamorcent autant que possible l’humour en surplomb et l’absurde ou la rigolade toujours en embuscade.

Bonne rentrée à vous et à bientôt.