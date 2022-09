L’Institut de Cancérologie de Bourgogne Inaugure les nouveaux locaux de son site de Chalon-sur-Saône

Ce dernier a bénéficié de travaux d’extension permettant d’améliorer les conditions d’accueil des patients et d’une évolution du plateau technique avec l’acquisition récente de deux nouveaux accélérateurs de particules.

Le centre de Chalon-sur-Saône inaugure une extension de 445m2 au bénéfice des patients et des professionnels de santé



Face aux besoins croissants de la population (plus de 1200 patients traités en 2021 soit plus d’un tiers des patients traités par l’ICB), l’Institut de Cancérologie de Bourgogne a décidé la réalisation d’une extension de 445m2 destinée à augmenter la capacité d’accueil de l’établissement, à permettre l’installation d’un 3ème accélérateur de particules proposant des traitements de pointe de stéréotaxie (technique d’irradiation de haute précision) et à améliorer les conditions d’exercice des professionnels. Les travaux se sont achevés en novembre 2020 mais la situation sanitaire avait conduit à reporter le projet d'inauguration de ces nouveaux locaux

Le parti pris architectural

« L’enveloppe extérieure du bâtiment est traité avec sobriété et élégance et convient bien à l’image d’un lieu médical. À l’intérieur des locaux, le bois et le béton brut dominent et marient les qualités complémentaires du minéral et du végétal. La lumière naturelle, les volumes, les couleurs, l’ensemble des aménagements sont pensés pour un accueil chaleureux. Embarqués pour des soins médicaux pas toujours faciles à accepter et à vivre, la patientèle devrait trouver ici un lieu pour partager avec l’équipe médicale sérénité et humanité. » Olivia Kopczynski, architecte.

Versa HD : un troisième accélérateur de particule dernière génération permet d’élargir les indications de radiothérapie à des tumeurs autrefois non irradiées

Au sein du centre de Chalon-sur-Saône, l’Institut de Cancérologie de Bourgogne a installé un nouvel équipement de radiothérapie : le Versa HD. Ce troisième accélérateur de particules permet d’augmenter l’offre de traitements en stéréotaxie. La stéréotaxie est une technique d’irradiation de haute précision permettant de délivrer une dose létale sur des lésions tumorales de petites dimensions ou isolées, tout en préservant les tissus sains adjacents. Initialement développées pour les tumeurs cérébrales, les indications de radiothérapie en conditions stéréotaxiques se sont considérablement étendues ces dernières années (poumon, prostate, pancréas…). Réalisée de manière entièrement ambulatoire et non-invasive, la stéréotaxie vient en alternative ou en complément d’autres techniques anti-cancéreuses (chirurgie, radiologie interventionnelle, chimiothérapie, thérapies ciblées). Cette technique innovante est notamment indiquée pour des patients présentant de petites tumeurs que la radiothérapie ne pouvait pas traiter jusqu’alors, ou récusés par la chirurgie. En concentrant la dose délivrée sur une cible très précise, ce procédé a pour conséquence de réduire le nombre de séances de traitements.

Renouvellement d’un accélérateur : la solution Harmony complète un plateau technique de pointe

Il y a quelques mois, le centre de Chalon-sur-Saône a procédé au remplacement d’un équipement et s’est doté d’un accélérateur linéaire de particules Harmony. Mis en service en juin 2022, cet équipement de traitement du cancer de dernière génération marque la volonté du centre de permettre à tous l’accès à des soins innovants. Les durées d’installation et de traitement sont réduites tandis que la polyvalence permet les dernières techniques de radiothérapie avancées.

« Les travaux d’extension, le renouvellement d’un équipement et l’acquisition d’un nouvel accélérateur nous permettent d’offrir aux professionnels des conditions de travail agréables tout en assurant des soins de la plus haute qualité aux patients que nous suivons. » Docteur François ROCHER, oncologue-radiothérapeute

Institut de Cancérologie de Bourgogne : proximité et qualité comme priorités !

Présent dans la région depuis plus de 30 ans, l’ICB est un établissement de santé qui s’engage au quotidien pour proposer aux patients les techniques de prise en charge les plus innovantes, afin de garantir une offre de soins de pointe, en proximité. « Rendre les soins accessibles pour tous » fait partie des priorités de chacun des 9 médecins radiothérapeutes et 6 oncologues qui composent l’équipe de l’Institut.

À cet effet, l’ICB s’est implanté sur 3 sites géographiques :

À Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), dans les locaux de l’hôpital Privé Sainte Marie

À Auxerre (Yonne), sur le site de l’hôpital d’Auxerre

À Dijon (Côte-d’Or), dans les locaux de la Polyclinique du Parc-Drevon



La présence de l’Institut de Cancérologie de Bourgogne sur 3 sites bourguignons rapproche tous les patients d’un centre de traitement à même de leur offrir des soins de haute qualité, dans le but d’améliorer leur confort de vie et de limiter leurs déplacements. Des consultations avancées sont également réalisées dans différents établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté, directement au sein des structures hospitalières ou dans des cliniques, comme c’est le cas à Autun, Le Creusot et Montceau-les-Mines, afin de répondre aux besoins de la population en matière d’accès aux médecins spécialistes. Quelle que soit la localisation de la maladie, l’ICB propose une prise en charge globale du cancer, par la radiothérapie, la chimiothérapie et/ou la curiethérapie. L’Institut de Cancérologie de Bourgogne travaille en lien privilégié et constant avec tous les acteurs du parcours de soins, dans l’intérêt des patients. Sa philosophie s’appuie sur une logique de coopération public-privé et pousse l’établissement à engager des projets clés sur l’ensemble du territoire régional, afin d’améliorer l’accessibilité aux soins, que ce soit d’un point de vue géographique ou financier. Les médecins libéraux sont tous conventionnés secteur 1 afin qu’il n’y ait aucun reste à charge pour les patients.

« Historiquement, l’Institut de Cancérologie de Bourgogne s’est toujours inscrit dans une dynamique de coopération avec l’ensemble des acteurs de santé du territoire, qu’ils soient publics ou privés. Notre objectif premier est d’assurer aux patients une prise en charge en cancérologie la plus performante qui soit et la plus proche possible de leur lieu d’habitation. Les synergies que nous créons au sein des territoires, avec l’ensemble des professionnels de santé, nous permettent de proposer un accompagnement global et multidisciplinaire aux patients ! » Docteur Benjamin SCHIPMAN, oncologue-radiothérapeute

L’ICB en quelques chiffres

1968 : année de création

1er acteur dans le traitement du cancer par radiothérapie en Bourgogne-Franche-Comté

3 200 patients traités en 2021 soit plus de 30% des patients de la région BFC

3 sites de traitement

8 sites de consultations avancées dont 3 en Saône-et-Loire : Autun, Le Creusot, Montceau-les-Mines

7 accélérateurs et 3 scanners pour un plateau technique de pointe

1 unité de recherche : 30 essais ouverts et 130 patients inclus en 2021

Focus sur le centre de Chalon-sur-Saône

1988 : année de création

1200 patients traités en 2021 soit 37% des patients de l’ICB (C’est le site de l’ICB qui prend en charge le plus de patients)

3 accélérateurs (Harmony, Versa HD, Synergy)

1 scanner dosimétrique dédié à la radiothérapie

5 oncologues-radiothérapeutes

3 oncologues médicaux

Le plateau technique ainsi que le nouveau bâtiment du centre de Chalon-sur-Saône seront inaugurés le jeudi 15 septembre à 18 heures, en présence des équipes de l’ICB, des professionnels de santé, élus et institutionnels.