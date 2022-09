Opération séduction pour la CRS 43 à Chalon-sur-Saône

À l'occasion des 39èmes journées européennes du patrimoine, la Caserne d'Uxelles ouvre ses portes au public. Ce vendredi, la 43ème recevait des écoliers et des élus. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme chaque année, la Ville de Chalon-sur-Saône clôture son été avec les Journées européennes du patrimoine depuis maintenant 39 éditions. L'occasion de (re)découvrir des sites d'exception sous un nouveau jour. Parmi ces lieux qui sortent de l'ordinaire, à cette occasion, les visiteurs pourront déambuler dans les allées de la Caserne d'Uxelles, les 17 et 18 septembre 2022.

L'Histoire de la Caserne d'Uxelles

À l'origine, la Caserne d'Uxelles s'appelait Caserne des Cordeliers*, nom provenant du cloître au sein duquel elle fut installée.

Jusqu'au XVème siècle, l'emplacement du futur monastère de Saint-Laurent était occupé par un pré descendant en pente jusqu'à la Genise. Il fut érigé sur la demande d'un officier dénommé Janus D'Or, Chalonnais de naissance, avec l'appui de son maître le Duc de Bourgogne, Philippe Le Bon.

Amené à visiter les bâtiments superbes de cet ordre installés dans la ville de Dole, cet homme d'une haute piété voulut en édifier un dans sa ville natale.

Sa construction dura de 1451 à 1465.

Le cloître comprenait trois corps de bâtiments et une église construite à la place du bâtiment central actuel.

Autorisés à se fixer à Chalon-sur-Saône par une bulle du pape Nicolas V, les Cordeliers vinrent donc au nombre de six. Ils ouvrirent même au XVIIIème siècle, un collège de philosophie où ils enseignèrent cette discipline pendant plus d'un siècle.

Sous la Révolution, on loua ce bâtiment à un négociant de vin qui en fit un magasin. Dès les premières années du XIXème siècle, elle devint un manège tenu par Monsieur l'écuyer De Ponti.

En 1804, des prisonniers autrichiens y furent incarcérés. Par décret impérial du 23 avril 1810, les bâtiments et l'église furent attribués à la Ville de Chalon-sur-Saône.

En 1811 et 1812, des prisonniers espagnols succédèrent aux autrichiens.

Lors de la Restauration, les bâtiments des Cordeliers sont transformés en infirmerie avant d'être affectés à l'armée et ne sont plus connus que sous le nom de Caserne. Le premier régiment qui y séjourna fut une unité de chasseurs à cheval puis plusieurs bataillons d'infanterie et en dernier lieu le 56e régiment.

En 1844, le Génie Militaire détruit l'église du cloître pour établir une nouvelle construction et agrandir la Caserne.

Le 13 septembre 1912, un violent incendie se déclara dans le bâtiment central qui fut partiellement détruit.

Après la Première Guerre Mondiale, la Caserne d'Uxelles abrita certains services: recrutement, sous-intendance. Elle servit ensuite à abriter des réfugiés espagnols, puis en 1940, des Alsaciens-Lorrains.

Puis vint l'Occupation où les Allemands s’y installèrent. Dans la caserne furent enfermés de nombreux prisonniers pour faits de résistance, en témoignent les graffitis sur les murs des greniers.

À la Libération, ce furent les Américains qui les remplacèrent puis de nouveau l'Armée Française qui y installa un centre de démobilisation.

Enfin, en 1946, au mois de juin, le Ministère de l'Intérieur loua la Caserne d'Uxelles et y installa la Compagnie Républicaine de Sécurité N°82 qui devint le 1er janvier 1964, la CRS 43.

Un regain d'intérêt pour un site d'exception au cœur de l'Île Saint-Laurent

Les Journées européennes du patrimoine fut l'occasion pour 101 CM1 et CM2 issus de cinq écoles primaires de notre ville, Maurice Cortot, Pauline Kergomard, l'École de l'Est, Louis Lechère et Romain Rolland, de visiter la Caserne d'Uxelles, ce vendredi 16 septembre.

À 18 heures, c'est au tour de nombreuses personnalités et élus de visiter les lieux. Parmi eux, figuraient entre autres Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Hervé Dumaine, le premier adjoint au maire en charge de la sécurité, le commandant de Police Valérie Kosica, et le chef de service Anne Tran, responsable de la Police municipale.

Tous ces invités de marque étaient accueiillis par le Capitaine Jérôme Pellerei, lequel représentait le Commandant de la CRS 43, Gilbert Siniscalco.

Aujourd'hui, samedi 17 septembre de 9 heures à 17 heures 30, la Caserne attend 94 visiteurs et 85, le lendemain, dimanche 18 septembre.

* Ces moines de l'ordre des Franciscains, fondé par Saint François d"Assise en 1209, étaient nommés ainsi parce qu'ils portaient une corde en guise de ceinture.



